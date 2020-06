Markkleeberg

Das Weiße Haus öffnet nach der Corona-Zwangspause wieder mit einer Ausstellung fürs Publikum. Detlef Lieffertz, Künstler und kreativer Kopf, gibt Einblick in seine vielschichtigen „Einsichten“ – so der Titel der Schau, die am Donnerstag beginnt. Sie verlangen definitiv einen zweiten Blick.

Neustart mit Abstand und Maske

Der Neustart findet natürlich unter Einhaltung eines Hygienekonzepts statt, für das sich Kulturamtsleiter Falk Hartig stark gemacht hat. Seinem und dem Bemühen seiner Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass wieder öffentliches Leben in die Kulturstätte einziehen darf. Die Pandemie ist auch an Detlef Lieffertz, mit siebzig Jahren noch längst nicht im Ruhestand, nicht spurlos vorüber gegangen.

„Frühling 2020“ heißt das Titelbild der Ausstellung. Quelle: Gislinde Redepenning

Einige seiner Collagen, übermalte Digigraphien mit Rasterstrukturen, widmen sich dem Thema Corona. „Frühling 2020“ heißt das Titelbild des Flyers für die aktuelle Ausstellung. Filigrane Viren umschweben eine 1589 entstandene und entliehene Gestalt aus der Kupferstichserie „Die vier Jahreszeiten“ von Hendrick Goltzius – ganz in Grün. Ein Selbstbildnis mit Mund-Nasen-Schutz vor einer Komposition aus Obst heißt schlicht „Obst ist gesund“.

Atelier in der Sächsischen Toskana

In seinem idyllischen Refugium mit Künstlerscheune und Atelier im mittelsächsischen Beedeln, inmitten einer Landschaft, die er „sächsische Toskana“ nennt, arbeitet er an seinen Werken aus scheinbar gegensätzlichen Elementen. Lieffertz wählt aus, arrangiert, montiert, malt und übermalt, was ihm in den Sinn kommt – gerne mit einem Schuss Ironie. Er lässt Pop Art, Surrealismus und abendländische Kunst verschmelzen und nutzt Fragmente aus Leonardo da Vincis Abendmahl ebenso wie das Konterfei des Schnüfflers Chase, einem der animierten Helden auf vier Pfoten aus der Kinder-Serie Paw Patrol. Der vielfach ausgezeichneten Schriftstellerin Angela Krauß widmet er das Bild „Lady A“. Der umstrittenen Stilikone Barbie wünscht er „Alles Gute zum 60sten“. Eine Hommage an Sigmar Polke (1941–2010), der Ausdrucksweisen der Pop Art zitierte und kritisch spöttelnd auf die Konsumgesellschaft blickte, nennt er „Mit Polkes Auge“.

Hintersinnige Montagen mit Witz

Hell leuchtend blickt „Das letzte Einhorn“ als bunter Luftballon aus abstrakten Strukturen. Düster lässt er den Tod vor schwebenden Viren auf einer Knochengeige spielen. Vorlage ist ein Holzschnitt von Alfred Rethel, der darin 1847 das Auftreten der Cholera verarbeitet hat. Ansonsten bestechen Lieffertz’ Montagebilder mit einem Mix aus Augenzwinkern, Schlagfertigkeit und Witz. So ist sich der Geithainer Theaterwissenschaftler Ralph Oehme sicher, bei einem Rundgang durch Lieffertz’ Atelier ein rabelaisisches Kichern aus den Werken zu vernehmen. In der Tat ist François Rabelai, französischer Schriftsteller der Renaissance, Humanist, römisch-katholischer Ordensbruder und praktizierender Arzt, für seinen durchaus deftigen und anzüglichen, aber niemals verletzenden Humor bekannt geworden. Ein besonderes Motiv möchte Lieffertz aus der Auswahl nicht hervorheben. „Mein Lieblingsbild ist die ganze Ausstellung“, schmunzelt der Künstler.

Die Vernissage ist am Donnerstag, 18. Juni, um 19 Uhr auf der Terrasse des Weißen Hauses.

Von Gislinde Redepenning