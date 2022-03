Markkleeberg

Flinke Füße sind derzeit bei den Postzustellern in der Großen Kreisstadt Markkleeberg gefragt. Über das übliche Pensum hinaus müssen in diesen Tagen 1000 Sendungen zusätzlich in die Briefkästen geworfen werden. Absender ist die Stadtverwaltung, die an nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Haushalte rund 60 Fragen zum Thema Lebensqualität und Sicherheitsgefühl richtet. Die aus den Antworten gewonnenen Erkenntnisse sollen in eine Sicherheitsanalyse einfließen, die derzeit im Rathaus erarbeitet wird.

„Auch wenn unsere Stadt keine Kriminalitätshochburg ist, gibt es Entwicklungen, die uns Sorgen machen“, erläutert Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) und nennt Wohnungseinbrüche, Fahrraddiebstähle, Drogendelikte, illegale Graffiti und Vandalismus. „Aktuell werden zum Beispiel die mit dem Wappen der Stadt versehenen Glasscheiben unserer neuen Bus-Wartehäuschen von Unbekannten ausgebaut und abtransportiert“, klagt er über ein neues Phänomen.

Zehn Themenkomplexe auf 16 Seiten

Um solchen Entwicklungen wirkungsvoller begegnen zu können, ist Markkleeberg im vergangenen Jahr der „Allianz Sichere Sächsische Kommunen“ beigetreten. „Durch die Vernetzung von Verwaltung und Polizei mit anderen Behörden und Institutionen verfolgen wir den Ansatz der frühzeitigen Prävention“, erinnert der OBM. In einem ersten Schritt gehe es nun darum, eine Sicherheitsanalyse zu erstellen und dazu den Ist-Zustand zu erfassen. Hier kommen die Teilnehmer der Umfrage ins Spiel. Auf 16 Seiten werden in zehn Themenkomplexen rund 60 Fragen gestellt. Das Spektrum reicht von der Lebensqualität in Markkleeberg bis hin zum Sicherheitsgefühl im Wohngebiet. Erfragt wird unter anderem, ob man sich an bestimmten Orten beeinträchtigt fühlt, wie die Präsenz von Ordnungskräften wahrgenommen wird oder ob man schon mal Opfer einer Straftat geworden ist und den Fall zur Anzeige gebracht hat.

Sorgt aktuell für Unmut in Markkleeberg: An den Bushaltestellen, wie hier in der Parkstraße, werden neuerdings die mit dem Markkleeberger Stadtwappen versehenen Glasscheiben gestohlen. Quelle: André Kempner

Online-Beteiligung mit kulinarischem Anreiz

Das Prozedere verlaufe anonymisiert, betont Schütze, der zugleich versichert, dass „eine Rückverfolgung der Antworten auf eine bestimmte Absenderadresse nicht möglich“ ist. Vier Wochen haben die Befragten Zeit, um mit der Beantwortung zu einem repräsentativen Ergebnis der Umfrage beitragen zu können. „Unsere Schwachstellen im Bereich Sicherheit zu erfassen, ist das eigentliche Ziel dieser Befragung. Nur so lassen sich Präventionsmaßnahmen ableiten, die zu einer Verbesserung der Situation vor Ort führen“, wirbt der OBM für eine rege Beteiligung, die übrigens auch online möglich ist. „Den entsprechenden Link finden Interessenten im Schreiben zum Fragebogen“, informiert der OBM.

Inzwischen hat das Markkleeberger Rathaus die Möglichkeit der Online-Beteiligung sogar mit einem kulinarischen Anreiz gewürzt. Demnach erhalte jeder Zehnte der ersten 200 Teilnehmer im Internet einen Restaurant-Gutschein in Höhe von 50 Euro. Die Auswertung der Umfrage wird im Zeitraum von April bis Juni vorgenommen. Der abschließende Bericht soll voraussichtlich im Juli vorliegen.

Von Rainer Küster