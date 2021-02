Markkleeberg

Im Wohnverbund Katharina von Bora in der Freiburger Allee 74 und im AWO Seniorenzentrum gleich gegenüber war am Montag die Freude groß, als ein Trio aus der Grundschule und dem Hort Markkleeberg Mitte bunte gebastelte Blumen und jeweils einen ganzen Karton voller Überraschungen übergeben hat.

Kinder waren gleich begeistert

Schulsozialarbeiterin Karolin Kügler, Schulleiterin Silke Marschner und die Leiterin des Hortes Wirbelwind, Katja Koge, kamen mit vollen Händen, um gesammeltes Glück zu übergeben. In den schweren Zeiten der Corona-Pandemie brauchten sie die Schülerinnen und Schüler nicht lange bitten, sich an der gemeinsamen Mitmach-Aktion „Glück verschenken und Mut machen“ zu beteiligen.

„Mit Beginn der Corona-Pandemie hat sich unser Alltag verändert. Besonders Menschen aus betreuten Einrichtungen, wie beispielsweise Altenheimen oder Wohnstätten für Menschen mit Behinderung, vereinsamen in diesen Zeiten und fühlen sich ohne Besuch traurig“, hat Karolin Kügler festgestellt und einen Aufruf gestartet. „Um diese Menschen etwas von ihrer Einsamkeit abzulenken, wollen wir, die Mitarbeiter der Schule und des Hortes, mit euch kreativ werden“, lautete ihre Idee, die begeistert angenommen wurde. Dadurch blieben alle miteinander verbunden, so Kügler.

Ergebnisse zeugen von Kreativität

Die Mädchen und Jungen, ob zu Hause oder in der Notbetreuung, legten sich mächtig ins Zeug. Sie haben Karten gebastelt und Briefe geschrieben, Glücksbringer angefertigt und mit vielen verschiedenen Materialien wie Salzteig oder Bügelperlen gearbeitet. „Viele Kinder haben mitgemacht, sie waren wirklich heiß darauf, zu helfen und die Ergebnisse sind einfach toll“, erzählt Kügler. Dabei haben sich alle gut ergänzt. Am Vormittag wurde in der Schule gebastelt, am Nachmittag im Hort weitergemacht. Was zu Hause geschaffen wurde, konnte in der Schule abgegeben werden.

Aufmunterung nach Quarantäne

Tobias Hönig, der stellvertretende Leiter des Wohnverbunds, freut sich mit Bewohnerin Karin Petersen über die kunterbunten Mutmacher. „Wir haben schwere Zeiten und gerade über Weihnachten und Neujahr eine Quarantäne wegen Corona-Infektionen hinter uns“, berichtet Hönig. Die 48 Bewohnerinnen und Bewohner zwischen 20 und 90 Jahren durften über die Feiertage weder zu ihren Familien noch Besuch empfangen. „Das war nicht so schön, aber jetzt wird es wieder“, fügt Petersen hinzu. Die Kinder sorgen mit ihren Basteleien jedenfalls für Aufmunterung.

Von Gislinde Redepenning