Noch bis zum Montag, 30. November, läuft der Fahrradklima-Test, bei dem der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die Zufriedenheit mit dem Radverkehr in Deutschlands Städten und Gemeinden ermittelt. Im Ergebnis der letzten Umfrage 2018 bekam Markkleeberg die Schulnote 3,5.

Markkleeberger radeln rasant

Die Große Kreisstadt landete damit unter 311 Städten der Größenordnung von 20 000 bis 50 000 Einwohnern deutschlandweit auf dem 49. Platz – in Sachsen war es der zweite Rang von 18 teilnehmenden Kommunen vergleichbarer Größe. Besonders positiv bewertet wurde damals die Möglichkeit zum zügigen Radfahren für Jung und Alt, auch die Erreichbarkeit des Stadtzentrums. Negativ fielen Fahrraddiebstähle, der Winterdienst auf Radwegen, sowie die Führung an Baustellen auf.

Seit Beginn des Befragungszeitraums am 1. September haben in Markkleeberg bisher 65 Menschen die Fragen des ADFC beantwortet. Beim Fahrradklima-Test vor zwei Jahren kam Markkleeberg auf 119 Teilnehmer. „Damit wird Markkleeberg es auch dieses Jahr in die Auswertungen schaffen. Je mehr Menschen unsere Fragen zur Fahrradfreundlichkeit beantworten und ihre Stadt bewerten, umso mehr können die Kommunen und der ADFC zum Schluss damit anfangen“, erklärt Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC Sachsen.

Fragebogen steht online

Die Untersuchung umfasst 32 Fragen. Im Fokus steht das Sicherheitsgefühl der Radfahrenden sowie die Radwege in der Stadt. Fünf der Fragen zielen auf die besondere Corona-Situation in diesem Jahr ab: In vielen Städten sei die Nutzung des Fahrrads geradezu durch die Decke gegangen, hat der ADFC festgestellt.

Der Online-Fragebogen kann mit dem PC, dem Tablet oder auf dem Smartphone unter www.fahrradklima-test.de ausgefüllt werden. Zudem gibt es den Fahrradklima-Test auch als klassischen Papierfragebogen, der beim ADFC bestellt und ausgefüllt eingeschickt werden kann. Die 32 Fragen lassen sich in etwa zehn Minuten beantworten.

