Markkkleeberg

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wachau freuen sich über ein neues Zelt, das sie für die Ausbildung und für Zeltlager einsetzen wollen. Die Sparkasse Leipzig hat für die Anschaffung 2000 Euro gespendet, die am Mittwoch symbolisch von Ronny Fröbel, stellvertretender Filialleiter in Markkleeberg-Ost, und von Thomas Käseberg, Leiter der Geschäftsstelle Rathausgalerie, an Frank Fleckeisen vom Förderverein der Feuerwehr und an den Ortswehrleiter Wolf-Dieter Brode übergeben worden sind.

Von Gislinde Redepenning