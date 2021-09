Markkleeberg: Fluglärm zwischen Daten und deren Wahrnehmung

Markkleeberg

Es sei eine Auftaktveranstaltung, in deren Rahmen nicht alle Fragen beantwortet werden können. Mit diesem Hinweis stimmte Gerald Lehne, Beigeordneter des Landrats des Landkreises Leipzig und Mitglied der Fluglärmkommission, am Montagabend die rund 70 Besucherinnen und Besucher im Großen Lindensaal des Markkleeberger Rathauses auf die folgenden zwei Stunden ein. Dass beim Thema Fluglärm Emotionen erwartet wurden, verrieten darüber hinaus auch Polizeipräsenz, ein entrolltes Protestplakat und die knisternde Spannung im Saal.

Für die Präsentation der Ergebnisse der Fluglärmmessungen, die vom 15. Dezember 2020 bis zum 25. März 2021 auf dem Gelände des Kanuparks vorgenommen wurden, hatte die Flughafen Halle/Leipzig GmbH mit Steffen Mäder ihren Leiter des Bereiches Lärm- und Umweltschutz entsandt. Dessen sehr ausführliche Erläuterungen zu technischen Aspekten der Messungen wurden auf Wunsch des Publikums vorzeitig beendet, um den eigentlichen Ergebnissen Raum zu geben.

Dauerschallpegel weit unterhalb des Grenzwertes

„Wir haben im Messzeitraum 130 eindeutige Fluglärmereignisse tagsüber sowie 612 nachts festgestellt und der wesentliche Pegelbereich lag zwischen 55 und 65 dB“, begann Mäder seine Ausführungen. Der gemessene Dauerschallpegel liege in Markkleeberg bei 26,7 dB und somit 33,3 dB unterhalb jenes Grenzwertes, der die Auslösung von Schallschutzmaßnahmen zur Folge habe, so Mäder weiter. Zudem sei die gemessene Aufwachwahrscheinlichkeit infolge nächtlicher Fluglärmereignisse mit 12 Prozent niedrig. Auch weil im gesamten Messzeitraum lediglich 18 Pegel über 65 dB gemessen wurden, seien die Kriterien für die Feststellung einer Grenzwertüberschreitung insgesamt „bei weitem nicht erfüllt“, so der Umwelt-Chef des Flughafens.

Die Reaktionen aus dem Publikum ließen nicht lange auf sich warten. In zahlreichen Wortbeiträgen und Fragen wurde die Differenz zwischen der wahrgenommenen Belastung und der gemessenen Ergebnisse deutlich. Neben Anflugverfahren oder der Zusammensetzung der Fluglärmkommission wurde der Standort der Messanlage am heftigsten kritisiert. Die am Kanupark festgestellten Ergebnisse seien für die Emissionen in Wachau, Zöbigker oder am Eulenberg nicht repräsentativ, wurde mehrfach bemängelt. Mäder und Lehne boten daraufhin an, weitere Messungen an einem anderen Standort zu veranlassen.

Bürgerinitiative: Nur 25 Prozent der Überflüge gemessen

Zweifel an der Aussagekraft der vorgelegten Zahlen machte auch Ronny Wetterling von der Bürgerinitiative „Allianz gegen Fluglärm“ deutlich. „Wenn pro Nacht rund 25 Flugzeuge über Markkleeberg fliegen und in den Messdaten nur 612 Überflüge in 100 Tagen registriert wurden, sind rund 75 Prozent gar nicht erfasst“, hat er dem Papier entnommen. Gegenüber der LVZ betonte Wetterling nach der Veranstaltung: „Das Problem ist, dass sich die Leute vom Flughafen jeden Tag damit beschäftigen.“ Die Bürgerinitiative hingegen bestehe aus Laien, die daher noch ein paar Tage Zeit bräuchten, um sich mit dem Zahlenwerk und den Daten auseinanderzusetzen. „Fakt ist aber, dass die Ergebnisse der Messungen nicht mit der Wahrnehmung der Betroffenen übereinstimmen“, so Wetterling.

In seinem Schlusswort dankte Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) für die trotz aller Emotionen sachlich geführte Debatte und stellte fest: „Es bleibt bei unseren zwei Grundforderungen: Erstens eine Optimierung der Flugrouten und zweitens die Anpassung der Ausbaupläne des Flughafens unter Berücksichtigung der Stadt Markkleeberg.“ Den einleitend von Gerald Lehne geäußerten Gedanken einer Auftaktveranstaltung aufgreifend, wünschte sich Schütze für das nächste Gespräch auch einen Vertreter der Flugsicherung ins Podium.

Von Rainer Küster