Markkleeberg

Mit der Rückkehr zu den regulären Öffnungszeiten ist das Markkleeberger Sportbad in die Saison 2021/22 gestartet. Wie Sportbad-Leiter Christoph Kirsten mitteilt, konnte die jeweils dienstags stattfindende Frühbadestunde aufgrund frei gewordener Kapazitäten sogar um zwei Stunden verlängert und nunmehr von 7 bis 11 Uhr angeboten werden.

Kurse stark gefragt

Das Familienschwimmen mit erhöhtem Hubboden finde sonntags in der Zeit von 10 bis 14 Uhr statt. Neben dem öffentlichen Schwimmen können ab sofort auch wieder die Angebote der verschiedenen Vereine sowie der Rehasport- und Fitnessanbieter in Anspruch genommen werden, so Kirsten weiter. Einige der ebenfalls beginnenden Sportbad-Kurse der neuen Saison seien allerdings bereits ausgebucht. „Wer Interesse am Aquajogging oder an den Schwimmlernkursen für Anfänger und Fortgeschrittene hat, den müssen wir leider auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten“, informiert Christoph Kirsten.

Maskenpflicht im Gebäude

Für die Nutzer des Sportbads gelten die im Hygienekonzept festgelegten Maßnahmen. Dazu zählen die Kontaktdatenerfassung und Händedesinfektion bei Zutritt sowie Maskenpflicht im kompletten Gebäude, ausgenommen Duschbereiche und die Zeit des aktiven Schwimmens. Maximal seien 40 Personen in der Badehalle zugelassen, eine Testpflicht bestehe aktuell nicht.

