Will man das Sicherheitsgefühl der Markkleeberger am Interesse an einer Bürgerversammlung zum Thema Polizeiarbeit messen, ist die Lage in der Großen Kreisstadt von Zufriedenheit geprägt. Ganze sechs Einwohner sind der Einladung gefolgt. Dabei hatte Revierchef Uwe Stöhr interessante Zahlen und Informationen mitgebracht.