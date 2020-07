Markkleeberg

Graffiti-Künstler Marc Knust, den Markkleebergern bestens bekannt durch die Verschönerung unzähliger grauer Stromkästen, ist ein gefragter Mann. Am Montag leitete er einen Graffiti-Workshop für die am neuen Kunstwinkel-Projekt beteiligten Akteure, die ihre Bausteine zur zweiten Auflage der Freiluft-Galerie beitragen. Auf dem Gelände der Betrieblichen Dienste hatte er professionell eine Strecke mit Leinwänden aufgebaut und sprintete von einem Hobbykünstler zum nächsten, um allen Hilferufen nachzukommen.

Knust zaubert mit der Sprühdose

Marc Knust demonstriert, wie in Minutenschnelle ein tolles Motiv entstehen kann. Quelle: André Kempner

Knust hatte kistenweise Spraydosen mit kunterbunten Farben und allerlei Hilfsmittel wie Schablonen und verschieden starke Sprühköpfe für unterschiedliche Sprühstärken angeschleppt, gesponsert vom Markranstädter Handwerksbetrieb Heinrich Schmid. In dessen Obhut hat es Knust inzwischen aus der Selbstständigkeit heraus verschlagen.

Begeisterte „Ahs und Ohs“ haben seine Einführung begleitet, als er das Spiel mit den Farben erklärte und dabei in Minutenschnelle eine weiße Fläche in eine zauberhafte blaue Lagune verwandelte, auf der unter Schäfchenwolken ein Segelboot auf dem Wasser trieb. Bevor er die Teilnehmer selbst an die Sprühdosen ließ, gab es noch gute Tipps zum Entfernen der Farbe von Stellen, wo sie zwar nicht hingehört, aber im Eifer des Gefechts immer mal landet, wie Hände, Kleidung, Uhren oder Brillen.

Mal- und Zeichenzirkel der Orangerie ist kreativ dabei

Erstaunlich war die Vielfalt der Herangehensweisen und der Motive, die in kurzer Zeit entstanden sind. Hobbymalerin Isolde Hedrich, die im Mal- und Zeichenzirkel in der Orangerie aktiv ist, hat schon beim ersten Workshop im letzten Jahr Erfahrungen gesammelt und kam bestens vorbereitet. Ihr Motiv, Mohnblumen am Pleißendamm, hatte die Liebhaberin der Themen aus der Natur selbst fotografiert.

Gertraud Fleischer, Leiterin des Zirkels, setzte eine Landschaft in Szene. Sie freut sich mit ihren Damen, die sich wegen der Corona-Krise nicht im Atelier treffen durften, auf den August und die erste wieder erlaubte gemeinsame Veranstaltung. „Wir halten zusammen wie Pech und Schwefel“, sagt Fleischer. Man sei in den letzten Wochen über eine Whatsapp-Gruppe in Kontakt geblieben, habe zu Hause zu ausgesuchten Themen gearbeitet und die Werke jeden Sonntag den anderen vorgestellt.

OBM Karsten Schütze schaut Nachwuchskünstlerin Malin (11) über die Schulter. Daneben zeigt Comic-Künstler Kai Schulze sein Können. Quelle: Kempner

Ideenvielfalt begeistert

Katja Schirmer-Müller, Transformations-Therapeutin und mit ihrer Cocktail-Werkstatt unterwegs, hat ihr Lebensmotto in pastelligen Tönen aufgesprüht: „Die Liebe ist die Antwort auf Alles“. Auch der Markkleeberger Comic-Künstler Kai Schulze hat mitgemacht – nicht, weil er etwas lernen wollte, sondern als langjähriger Freund von Knust. Christine Herold, bildende Künstlerin und Chefin der Markkleeberger Mal- und Zeichenschule Farbkreis, hat sich ebenfalls zu den kreativen „Laien“ gesellt. „Der Umgang mit der Spraydose ist neu für mich, das hat mich interessiert“, verriet sie.

Von Gislinde Redepenning