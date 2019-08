Markkleeberg

Seit langem monieren Bündnis 90/Die Grünen in Markkleeberg, dass die Stadtverwaltung ihrer Verkehrssicherungspflicht am Cospudener und am Markkleeberger See nicht nachkommt. Ihre Bedenken und die tragischen Unglücksfälle in diesem Jahr (die LVZ berichtete) nehmen sie jetzt zum Anlass, mit Vertretern der Wasserwacht des DRK und der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) verstärkt auf das Thema einzugehen. Auch das geplante Sicherheits- und Rettungskonzept Markkleebergs steht im Fokus. Die Grünen bezweifeln, dass die Stadt mit der Erstellung ihres Sicherheits- und Rettungskonzepts gut beraten ist.

Kritik. Keine Investition in Badeaufsicht

Verlockendes zu den Bademöglichkeiten stünde auf der Website der Stadt und in zahlreichen Flyern. Die Besucher hätten die Qual der Wahl, verschiedene Strandabschnitte sowie naturbelassene Ufer lüden zum Schwimmen im glasklaren Wasser ein, so die Grünen. „ Markkleeberg investiert viel in die touristische Infrastruktur, hat aber nichts geschaffen oder zielstrebig unternommen, um endlich eine Badeaufsicht anbieten zu können – nicht mal an den Wochenenden“, kritisierte Grünen-Mitglied Ansgar Bovet schon vor Saisonbeginn.

Die Stadtverwaltung – genauer: die Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen (EGW) als Betreiber – kümmere sich vorbildlich um die Verkehrssicherheit an Land. Sie überwache die Wasserqualität, räume täglich Unmengen an Müll weg, beseitige Gefahrenquellen, unterhalte bauliche Einrichtungen wie beispielsweise Schwimminseln und Buhnen, repariere alles unverzüglich und investiere. Das sei gute Daseinsfürsorge. Mit klarer Missbilligung sehen die Grünen allerdings, dass das Baden, wie ausgeschildert, auf „eigene Gefahr“ erfolge.

Sicherheit rund um die Uhr gibt es nicht

„Kühl betrachtet: Sicherheit rund um die Uhr und überall gibt es nicht“, betont Bovet. „Ein Wasserrettungsdienst kostet Geld und er rechnet sich nicht, wenn der Eintritt frei ist.“ Dabei gebe es Beispiele für ehrenamtliche und regelmäßige Dienste am Kulkwitzer See, am Schladitzer See und überall im Bundesgebiet durch die DLRG oder die Wasserwacht des DRK.

Dass der Bau einer Wasserrettungsstation in der Nähe des Familienstrandes an der Seepromenade in Markkleeberg-Ost aus baurechtlichen Gründen nicht möglich sei, will er nicht gelten lassen und verweist aus mögliche Ausnahmeregelungen. „Da macht man es sich zu einfach. Genauso könnte man darauf verweisen, dass der Boden dort am Ufer aus Sand bestünde und die Stadt Markkleeberg nun einmal nicht ‚auf Sand‘ baue’“, überspitzt Bovet die Sachlage.

Geplanter Rettungsstützpunkt liegt „strategisch falsch“

Den in der Auenhainer Bucht geplanten Segelstützpunkt mit Servicegebäude für Erste Hilfe und Wasserrettung haben die Grünen ins Visier genommen und dem Vorhaben an dieser Stelle eine Absage erteilt. „Dort badet niemand, und dort isoliert ergibt eine Station einsatzstrategisch keinen Sinn“, finden sie.

Bündnis 90/Die Grünen laden am Mittwoch, 28. August, zu einem Informationsabend ein. Die Überschrift des Abends: „Baden auf eigene Gefahr – rette sich, wer kann“. Beginn: 18 Uhr in der Ökoschule Markkleeberg. Zwei Wasserrettungsorganisationen sind mit ihrer Kompetenz dabei: die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG), Bezirk Leipzig, sowie die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK), Landesverband Sachsen und Kreisverband Leipzig-Land.

Von Gislinde Redepenning