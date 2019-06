Markkleeberg

Die Markkleeberger Kita Purzelbaum im Sonnenweg hat am Freitag mit zahlreichen Gratulanten sowie Spiel und Spaß für die Kinder ihren ersten Geburtstag im neuen Haus gefeiert. Das alte Domizil in der Hauptstraße, das als Interimslösung bis zur Fertigstellung der Zwenkauer Kita Wiesengrund bis zum Oktober an die Nachbarstadt vermietet wird, steht danach samt Grundstück zum Verkauf.

Zum Jahrestag gratulierte auch Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). „Die Kindertagesstätte Purzelbaum ist eine der modernsten Tagesstätten in Markkleeberg. 130 Plätze stehen hier zur Verfügung – und alle sind belegt. Wir freuen uns über die sehr gute Resonanz und sind überzeugt, dass die Kinder unter der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes bestmöglich betreut werden“, sagte Schütze. In Markkleeberg gebe es aktuell insgesamt 388 Krippen-, 968 Kindergarten- und 1039 Hortplätze, die fast vollständig besetzt sind. Markkleeberg erfülle den gesetzlichen Anspruch. „Bei uns bekommt jedes Kind einen Platz“, so Schütze.

Haus ist mit Leben erfüllt

Im Juni letzten Jahres hat er mit DRK-Vorstand Jens Bruske und Kita-Leiterin Annette Doktor zur Einweihung Torte angeschnitten. Es habe beinahe ein halbes Jahr gedauert, bis sich Kinder, Erzieher und Eltern an die vielen neuen Möglichkeiten und das wunderbare Spielmaterial gewöhnt und die schönen neuen Räume mit Leben erfüllt haben, erinnert sich Doktor. Aber sie gibt zu: „Die Kinder und Erzieher vermissen ein bisschen den alten Garten, die vielen Bäume, unsere Holzecke und den Platz zum Fußballspielen.“

In der neuen Kita bieten die Themenräume des offenen Bereiches den Kindern viele Möglichkeiten, selbst zu entscheiden, mit wem und was sie spielen möchten, besonders beliebt sind das Atelier, der Rollenspielraum, der Bewegungsraum, der Bauraum und das Musikzimmer. „Musik ist als unser Konzeptionsschwerpunkt ein großes Thema und findet sich in allen Situationen des Tagesablaufes wieder, das ist bei unserer Geburtstagsfeier zu sehen und hören“, sagt Doktor. Seit Januar beschäftige die Kinder „Die Suche nach Musik“.

Eltern werden einbezogen

Auch die Eltern werden in die Arbeit und die Angebote einbezogen – in Form von regelmäßigen Elternworkshops, Treffen und vielen Gesprächen. Gefeiert wurde mit allen gemeinsam. Zum bunten Programm haben auch die Erzieherinnen Stephanie Möckael und Klaske Poling beigetragen, die mit dem Verkauf von handgemachten und selbst genähten Artikeln einen Obolus für eine neue Ausstattung beigetragen haben.

Die alte Kita Purzelbaum, mit der Markkleeberg dem Nachbarn Zwenkau noch unbürokratisch Amtshilfe leistet, wird mit der verspäteten und lange ersehnten Fertigstellung des Zwenkauer Kita-Neubaus „ Wiesengrund“ am Pulvermühlenweg demnächst überflüssig. Der Vertrag läuft bis zum 31. Oktober dieses Jahres.

Das Grundstück in der Hauptstraße 15 und die Villa darauf werden öffentlich für mindestens 580 000 Euro zum Verkauf oder zur Vergabe eines Erbbaurechts über 90 Jahre ausgeschrieben, hat jetzt der Stadtrat beschlossen. In Fall des Erbaurechts sei ein Bodenwert von mindestens 368 000 Euro anzunehmen, heißt es im Beschlussvorschlag. Die Villa würde in diesem Fall für 212 000 Euro zur Veräußerung an den Erbaurechtsnehmer ausgelobt. „Wir wollen uns beide Optionen offenlassen, wir schreiben es aus und werden sehen, welche Angebote rein kommen“, erklärte Schütze.

Von Gislinde Redepenning