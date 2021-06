Markkleeberg

Auf die Kommunen kommen finanziell schwere Zeiten zu. Haben die Folgen der Corona-Pandemie schon millionenschwere Löcher in die Haushalte gerissen, explodieren nun auch noch die Preise für Baumaterial und damit die Kosten für anstehende Investitionen. Auf rund vier Millionen Euro beziffert man im Markkleeberger Rathaus die pandemiebedingten Einbußen im Jahr 2021, noch einmal 3,2 Millionen werden für 2022 prognostiziert. Die Schwerpunkte liegen bei Gewerbesteuern, der Einkommenssteuer und Einrichtungen wie dem Kanupark oder dem Sportbad, erklärt Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD).

„Mit dem vorliegenden Haushalt gehen wir an die Grenze dessen, was gerade noch möglich ist, um einen gesetzmäßigen Haushalt aufzustellen“, kündigte er deshalb schon im März an. Damals war allerdings das Preisgefüge in der Bauwirtschaft noch halbwegs in Ordnung und so konnte Schütze auch reinen Herzens fordern: „Sich durch die Krise sparen zu wollen, ist kein gutes Rezept. Daher muss weiter investiert werden“. Drei Monate später, in denen die Preise für Stahl, Kupfer, Holz, Bitumen und Dämmstoffe durch die Decke geschossen sind, stellt Schütze nun erleichtert fest: „Ich persönlich bin froh, dass wir als Stadt im Moment keine Großbaustelle haben.“

Schon jetzt tiefer in die Tasche greifen

Trotzdem musste sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit einer ersten Folge des Problems befassen. Der Neubau der Beleuchtung in der Wachauer Straße, ursprünglich mit 60 000 Euro kalkuliert, ist dafür wohl nicht machbar. Ursache: Der Kupferpreis ist um über 30 Prozent gestiegen und steht aktuell auf einem Rekord-Hoch. „Aus diesem Grund wird zur Realisierung der Maßnahme gegebenenfalls die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel erforderlich“, teilt die Stadtverwaltung in der Beschlussvorlage mit und räumt ein: „Die Höhe der zusätzlich benötigten Mittel ist derzeit noch nicht abschätzbar.“

Die Kommunen haben damit das gleiche Problem wie private Häuslebauer: Eine belastbare Kalkulation geplanter Baumaßnahmen ist aktuell quasi unmöglich. Dabei sei nicht nur der hohe Preis das Problem, sondern oft sogar schon die Verfügbarkeit des Materials. „Die Stahl-Spundwände, die für die Sicherung des Störmthaler Kanals erforderlich waren, hat die LMBV beispielsweise in Österreich aufgetrieben. Hier in Deutschland ist der Markt leer“, verdeutlicht der OBM die Dimensionen des Problems.

Rechnen mit unbekannten Größen

Weil bis zum Jahresende mit den Sanierungen der Turnhalle in der Schulstraße sowie des Feuerwehr-Gerätehauses samt Neubau einer Fahrzeughalle in Markkleeberg-West trotz allem noch wenigstens zwei größere Projekte auf dem Plan stehen, blickt Schütze mit Sorge nach vorn. „Man kann nur hoffen, dass sich der Markt bis zum Herbst erholt“, sinniert er laut und listet 13 weitere Vorhaben auf, die in den kommenden Jahren auf dem Plan stehen. Allein im Zeitraum bis 2025 will Markkleeberg rund 28 Millionen Euro investieren. Ob und welche Maßnahmen bis dahin von den Teuerungen verschlungen werden, ist nicht absehbar.

Von Rainer Küster