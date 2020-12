Markkleeberg: Kreative Köpfe fürs dritte Kunstwinkel-Mosaik gesucht

Markkleeberg

Der Wettergott meinte es Ende September nicht gut mit Künstlern, Ausstellern und Marktbesuchern, die sich zum Kunstwinkelfest in Markkleebergs „Neuer Mitte“ zusammengefunden hatten. Bei der Enthüllung des neuen Looks der Freiluftgalerie regnete es in Strömen. Initiatorin und Wirtschaftsförderin Kerstin Kaiser hat den Termin für das Fest 2021 deshalb um drei Wochen vorverlegt, auf den 4. September – „in der Hoffnung, dass wir diesmal strahlenden Sonnenschein haben“, wenn der Vorhang an der Giebelwand auf dem kleinen Platz an der Rathausstraße/Ecke Südstraße fällt.

Bewerbungsfrist läuft bis 22. Januar

Kreative Köpfe, die eines der 24 Mosaike für die dritte Galerie gestalten möchten, sind aufgerufen, sich bis zum 22. Januar 2021 zu bewerben. Ende des Monats bekommen die ausgewählten glücklichen Bewerberinnen und Bewerber dann die Aluminiumplatten in der Größe 80 Zentimeter mal 80 Zentimeter überreicht. Alle haben sieben Monate Zeit, um aus den Rohlingen Schmuckstücke zu machen. Das Motto für die Motivwahl lautet diesmal „Urlaub zu Hause“. Unterstützung und Anregungen gibt es auf Wunsch in verschiedenen Workshops. Nach einem Jahr werden die Werke öffentlich versteigert. 80 Prozent des Erlöses kommt den jeweiligen Künstlern zugute, 20 Prozent, jedoch mindestens 30 Euro, fließen in den Projekttopf.

„Zeigen Sie, was Sie können“

Die Motive können allein geschaffen werden, in der Gruppe, im Verein, als Schulklasse oder als Firma. „Zeigen Sie, was Sie können. Verschönern Sie mit Ihrem Werk für ein Jahr die Innenstadt von Markkleeberg und finden Sie darüber hinaus einen Käufer für ihr Bild“, wirbt Kerstin Kaiser. Interessierte Kunstliebhaber können sich bei ihr unter der Telefonnummer 0341 3533 235, bei Anke Meyerle unter 0341 3533 146 oder per E-Mail wirtschaftfoerderung@markkleeberg.de melden.

Von Gislinde Redepenning