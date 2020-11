Markkleeberg: Kulturamtschef blickt voll Sorge auf den Dezember

Markkleeberg

Marcus Reitler-Placht hat die Leitung im Markkleeberger Amt für Kultur und Tourismus in schweren Zeiten übernommen – ausgerechnet in einem durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr. Hatte er im Sommer noch die Zielstellung, alle angekündigten Projekte unter Hygienebedingungen umzusetzen, so bedeutet der Teil-Lockdown für das Kulturprogramm im November wieder den totalen Stillstand.

Lage ist „durchwachsen“

„Durchwachsen“ beurteilt der 36-Jährige die aktuelle Lage. „Zähneknirschend mussten wir Veranstaltungen absagen, die lange im Vorfeld fast ausverkauft waren und in die wir viel Herzblut gesteckt haben“, bedauert er. Obwohl man mit anderen Kommunen im Erfahrungsaustausch stand und Hygienekonzepte erarbeitet hatte. „Aber natürlich geht die Vernunft vor und wir respektieren die Entscheidung.“

Sein Team, das in zwei Schichten arbeitet, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden, ist mit den Rückabwicklungen beschäftigt, nicht nur Eintrittskarten, auch Fördergelder müssen zurückgezahlt werden. Das koste viel Energie, so Reitler. Vor Corona habe man vom engen Austausch gleich über den Flur gelebt, inzwischen telefoniere man mit dem Kollegen, der nur ein Zimmer weiter sitzt. Das mache die Arbeit herausfordernder und aufwendiger. „Dabei geht es uns noch besser als vielen privaten Veranstaltern, Künstlern und Technikern, die keine großen Rücklagen bilden konnten“, sagt er.

Einmalige Konzerte fallen aus

Die Reihe der Herfurthschen Hausmusik ist regelmäßig ausverkauft, der Konzertzyklus „Beethoven und Wien“ hätte ein begeistertes Stammpublikum ins Weiße Haus gelockt. Auch für die Blüthner Meisterkonzerte gilt, das Nachholtermine kaum möglich sind, weil die hochkarätigen Künstler über lange Zeit im Voraus engagiert sind. „Es ist sehr schade um manche einmalige Möglichkeit, sie zu hören“, sagt Reitler.

Kaum mehr freie Plätze hatte es auch für das Anrechtskonzert des Leipziger Symphonieorchesters unter dem Motto „Beethoven Superstar – zum 250. Geburtstag“ im Großen Lindensaal gegeben. Hier hoffen Freunde der klassischen Musik, dass der für den 7. November geplante Termin am 20. März stattfinden kann.

Ausstellung im Weißen Haus wird nicht verlängert

Die momentan geschlossene Schau „Signs and Wonders“ mit Malereien von Nicole Kegel im Weißen Haus läuft bis zum 7. Januar. Eine Verlängerung ist aus mehreren Gründen nicht möglich. „Die Ausstellungen werden mit bis zu zwei Jahren Vorlauf organisiert, die Werke sind nicht flexibel verfügbar, weil sie oft in privatem oder musealem Besitz sind“, erklärt der Kulturamtsleiter.

Hoffen aufs Weihnachtskonzert

„Aktuell beschäftigt uns der Dezember“, betont Reitler mit Zweckoptimismus. Dürfte die Musikalische Soirée, gestaltet von Studierenden der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig ebenso stattfinden wie das am 10. Dezember im Weißen Haus vorgesehene Weihnachtskonzert mit dem Duo Capriccio, wäre das ein versöhnlicher Jahresabschluss.

Hoffnungsfroh sieht er auch den großen Höhepunkten im Jahreskalender Markkleebergs 2021 entgegen, dem in diesem Jahr abgesagten Stadtfest, dem Fest der 25 000 Lichter oder dem traditionellen Puppentheaterfest. „Wir stehen mit vielen Beteiligten im Diskurs über neue Möglichkeiten, auch mit externen Partnern, um positive Aspekte setzen zu können“, verrät er. Man arbeite an den verschiedensten, noch nicht spruchreifen, Projektideen. „Auch wenn wir nur für ein kleines Publikum spielen können, schützt uns das vor dem Gefühl, von der Pandemie bestimmt zu sein“, sagt er und appelliert er an die Solidarität in der Gemeinschaft.

Von Gislinde Redepenning