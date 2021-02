Markkleeberg

Stefan Kugler wurde am Sonntag vom Superintendenten für den Kirchenbezirk Leipzig, Sebastian Feydt, als neuer Lektor in der Kirche Großstädteln eingeführt. Den feierlichen Gottesdienst hielt die Markkleeberger Pfarrerin Kathrin Bickhardt-Schulz.

Erstmals übernahm Stefan Kugler als neuer Lektor die Lesepredigt am zweiten Sonntag der Passionszeit, Reminiscere. Dabei konzentrierte sich Kugler auf das Verhältnis von Gott, Mensch und der ihm anvertrauten Schöpfung. „Ich habe die Stellen der Predigtsammlung gewählt, die sich mit meiner Auffassung decken, wo Gleichnisse auch zur aktuellen Situation führen“, so der Ehrenamtler im Kirchendienst.

Was macht ein Lektor?

Doch wie wird man eigentlich Lektor? „Das Leben in unserer Gemeinde ist sehr vielfältig. Jeder hat die Möglichkeit sich einzubringen. Die Initiative sich als Lektor auszubilden, geht von Pfarrerin Kathrin Bickhardt-Schulz aus. Sie meinte, das würde zu mir passen.“ Dabei habe die Theologin wohl nicht nur seinen pädagogischen Beruf im Blick gehabt. „Ich arbeite als Lehrer für Deutsch als Fremdsprache am Studienkolleg Sachsen der Universität Leipzig. Christlich engagiert habe ich mich schon bald, nachdem unsere Familie 2008 nach Markkleeberg zog. Unsere vier Kinder, im Alter von 11 bis 17 Jahren, sind in den Martin-Luther-Kindergarten der Schwestern-Kirchgemeinde Markkleeberg-West gegangen.“ Klar, dass der verheiratete Familienvater auch Kindergottesdienste gestaltete.

Die Kirche Großstädteln. Quelle: Kempner

Ausbildung an Wochenenden

Nun habe er sich in mehreren Kurswochenenden zum Lektor ausbilden lassen. Das sind Ehrenamtliche, die in evangelischen Kirchen an der öffentlichen Wortverkündigung beteiligt sind. Während der Ausbildung beschäftigten sich diese mit christlichen Werten, Bibelkunde, Lesepredigten sowie der Geschichte und Struktur des evangelischen Gottesdienstes.

Die sanierte Kirche Markkleeberg-Großstädteln – ein schöner Ort, um Menschen zu erreichen. „Mir gefällt besonders der Innenausbau. Das ist nicht so ein langer Schlauch, sondern durch die Seitenschiffe sehr angenehm“, sagt Stefan Kugler. Freuen werde er sich auch auf seinen Lektorendienst in Großdeuben – denn die dortige Katharinenkirche gehöre zur Kirchgemeinde Großstädteln-Großdeuben.

Präsident des Chorverbandes

Christ, Lehrer, Familienvater – längst nicht alles, wo Stefan Kugler mit Herz und Seele dabei ist: „Ich singe seit 2001 im Chor des Völkerschlachtdenkmals zu Leipzig.“ Damit nicht genug: Der Markkleeberger ist zudem Präsident des Leipziger Chorverbandes. Dort sind rund 90 Gesangsensemble mit etwa 2000 Frauen und Männern organisiert. Bekanntlich sind aktuell Veranstaltungen abgesagt. Gut beschäftigt sei das ehrenamtliche Präsidiums-Team dennoch: „Wir steuern Ideen für das große Festival ,Women only’ bei, das für Mai 2022 geplant ist. Frauenchöre aus der ganzen Welt sind eingeladen, gemeinsam zu musizieren und einander zu begegnen.“ Ob Chormusiker oder engagierter Christ – jetzt gilt vor allem: „Menschen über die schwierige Zeit zu bringen“, so Stefan Kugler.

Von Ingrid Hildebrandt