Markkleeberg

Die evangelischen Kirchgemeinden Großstädteln-Großdeuben sowie Markkleeberg-West laden am Reformationstag, 31. Oktober, um 10 Uhr zu einem gemeinsamen Festgottesdienst mit Abendmahl und feierlicher Musik in die Martin-Luther-Kirche ein. Besucher dürfen sich auf das traditionelle Anspiel in historischen K...