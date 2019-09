Markkleeberg: Martin Voigt erklärt im Weißen Haus seine Bilder

Markkleeberg

Als im letzten Jahr eine Gemeinschaftsausstellung mit dem Titel „pretty park“ als Anspielung auf den Agra-Park im Weißen Haus von 17 Studenten, Absolventen sowie von Künstlerin und Professorin Annette Schröter an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig (HGB) gestaltet wurde, ist Falk Hartig ein Bild besonders aufgefallen. Der Kulturamtsleiter war von der Arbeit des jungen Künstlers Martin Voigt angetan und hat beschlossen, ihn mit einer eigenen Schau nach Markkleeberg zu holen. Sie heißt „Jäger und Sammler“ und ist noch bis zum 2. Oktober zu sehen. Der 29-jährige Leipziger kommt am Donnerstag, 26. September, ab 19 Uhr zum Künstlergespräch in den Parksalon des Weißen Hauses.

Voigt erweckt Objekte zum Leben

Martin Voigt, geboren 1990, lebt und arbeitet in Leipzig und diplomierte 2018 nach Besuch der Fachklasse für Malerei und Grafik bei Professorin Anette Schröter. Seine Bilder stammen scheinbar aus einer anderen Zeit, als die kleinen Dinge aus der Natur vermeintlich beseelt waren und ihre Aufbewahrung zu den elementar bedeutenden Handlungen gehörte. Voigt drapiert sie wie auf einem Altar, möglicherweise um der eigenen Vergänglichkeit auf die Spur zu kommen. So wird eine unbeachtete steinerne Nische zur Bühne, auf der der Künstler wie ein spielendes Kind und staunender Erwachsener gleichermaßen die Objekte aus seiner umfangreichen Sammlung zu neuem Leben erweckt.

Das Nahe und das ewige Nebeneinander von Schönheit und Vergänglichkeit wird dem Zuschauer bewusst. Und es wird von scheinbar nebenbei eingestreuten Dingen aus der Gegenwart ergänzt. Artefakte aus der Vergangenheit überdauern auf den Bildern.

Landschaften erzählen Geschichten

Voigt lässt auch Bäume, Sträucher und Pflanzen sprechen. Großformatig in Szene gesetzt und in dichten Nebel getaucht, erzählen sie ihre Geschichten voller Sehnsucht, Melancholie und dem Wunsch nach Beständigkeit. Die Anwesenheit des Menschen ist nicht immer sichtbar, aber meistens, beinahe als Bedrohung, spürbar.

Das Weiße Haus Markleeberg zeigt noch bis zum Mittwoch, 2. Oktober, eine erste größere Übersicht des jungen Malers. Geöffnet ist die Kunstausstellung von Dienstag bis Donnerstag jeweils 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Gislinde Redepenning