Markkleeberg: Mülltonnen-Safari durch die Siedlung

Beim Anblick der Prozessionen könnte man durchaus auf den Gedanken kommen, dass die Anwohner des Markkleeberger Ligusterrings einer geheimnisvollen rituellen Handlung nachgehen. In unregelmäßiger Regelmäßigkeit, deren Takt allein vom Abfallkalender des Landkreises bestimmt wird, pilgern sie bis zu sechsmal im Monat zu einem zentralen Platz und ziehen dabei ihre Mülltonnen hinter sich her. Das Poltern der Behälter auf dem Öko-Pflaster ruft gleich dem Geläut einer Kirchenglocke auch die letzten Säumigen aus ihren Häusern.

Seit Herbst 2019 wird im Ligusterring auf diese Weise der Vorabend eines jeden Müllabfuhrtages eingeläutet. Die Berufsgenossenschaft Verkehr hatte den Entsorgungsunternehmen Abfall-Logistik Leipzig (ALL) und KELL zuvor untersagt, den Ligusterring zu befahren. Bemängelt wurden unter anderem acht Engstellen der Straße und ein mangelhaftes Lichtraumprofil. Die Leerung der Mülltonnen erfolgt seitdem nicht mehr am Grundstück, sondern an einem zentralen Bereitstellungsplatz. Selbstredend zu den gleichen Gebühren wie für jene Nutzer, bei denen die Tonnen vorm Haus abgeholt werden.

Treffpunkt Tonnenzentrale

Für Familie Schreiner bedeutet das, die Abfalltonnen vor jedem Abholtag durch den halben Ligusterring zu ziehen. Rund 250 Meter seien es für sie bis zur neuen Tonnenzentrale. Nach der Leerung der gleiche Weg zurück und das bei Wind und Wetter. „Ein Trauerspiel“, schimpft Ralf Schreiner und Ehefrau Birgit ergänzt: „Nach dem Wintereinbruch im Februar war es ganz und gar unmöglich, die Tonnen dahin zu bringen.“ Nachbar Henning Klaus pflichtet ihr bei. Der 82-Jährige gibt außerdem zu bedenken, dass auch ältere und gehbehinderte Menschen betroffen sind. „Besonders für diese ist das unzumutbar!“

Inzwischen ist auch Gabriele Vorsatz mit ihrer gelben Tonne am ungewollten Treffpunkt der Siedlung eingetroffen. Natürlich könne man auch auf Nachbarschaftshilfe bauen, meint sie. „Aber man kann immer nur einen gefüllten Behälter ziehen. Wenn man in den Urlaub fahren will, muss man jemanden bitten, den Weg mehrmals zu gehen. Wer will das seinem Nachbarn schon zumuten?“

Gesamter Ring blockiert

Oliver Göckeritz spricht ein weiteres Problem an. Berufsbedingt kommt er oft spät nach Hause. „Wenn ich dann mit der Mülltonne durch die Straße poltere und die Leute wecke, ist das sehr unangenehm.“ Sein Nachbar beruhigt ihn. Manchmal freue er sich sogar darüber, lacht er. „Das erinnert mich dann daran, dass ich meine Tonne auch noch vorbringen muss.“

Thomas Diekmann hat es hingegen nicht weit bis zum zentralen Bereitstellungsplatz. Er wurde ihm quasi direkt vor sein Schlafzimmerfenster gesetzt. „Wenn morgens um 6.20 Uhr der Sensor des Entsorgungsfahrzeuges piepst, ist die Nacht zu Ende. Dann klappen eine Viertelstunde lang 20 bis 30 Deckel auf, es knallt und rumpelt und dann fliegen die Deckel wieder zu.“ Hier hakt Birgit Schreiner noch einmal ein. Das Entsorgungsfahrzeug blockiere während der Leerung zudem die einzige Zufahrt zum Ligusterring. „Man muss zur Arbeit und kommt nicht raus“, schimpft sie und fragt, „Was passiert, wenn mal ein Rettungsfahrzeug in die Straße muss?“ Fragen über Fragen, endloser Schriftverkehr mit unbefriedigenden Antworten, der Unmut wächst wöchentlich.

Diese Kurve ist zu eng und soll demnächst noch entschärft werden. Ob die Mülltonnen danach wieder an den Grundstücken geleert werden, ist allerdings noch nicht sicher. Quelle: Andre Kempner

Wie weiter nach Mängelabstellung?

Inzwischen hat die Stadt Markkleeberg die beanstandeten Mängel bereits weitgehend abgestellt. Die Straßenbeleuchtung wurde umgerüstet, eine Straßenlaterne sogar versetzt, Gehölze zurückgeschnitten und eine Grünfläche gepflastert. Jetzt muss nur noch ein Kurvenbereich entschärft werden. Aber ob die Entsorgungsunternehmen nach der Mängelabstellung überhaupt wieder in den Ligusterring fahren würden? Den Technischen Ausschuss des Stadtrates hat die Stadtverwaltung wissen lassen, dass es dafür „nach wie vor keine Sicherheit“ gibt. LVZ-Anfragen hat die ALL als Entsorger der Gelben Tonne noch nicht beantwortet und die kreiseigene KELL gab an, erst dann darüber entscheiden zu wollen, wenn die Berufsgenossenschaft Verkehr grünes Licht gegeben hat. Die Tage der Mülltonnen-Prozessionen durch den Ligusterring sind also noch nicht gezählt.

