Markkleeberg: Neue Online-Terminvergabe im LVZ-Test

Markkleeberg

Es ist so weit: Bürgerinnen und Bürger können die ersten Termine bei der Stadt Markkleeberg ab sofort online buchen. Zunächst nur beim Einwohnermeldeamt, aber bald sollen weitere Ämter mit Publikumsverkehr Service angeschlossen werden.

Aktuell sei in der ersten Stufe das entsprechende Portal auf der Internetseite www.markkleeberg.de in Betrieb genommen worden, informiert Pressesprecher Daniel Kreusch. „Die Online-Terminvergabe ist sowohl über die Homepage der Stadt als auch direkt über den Link ‚terminvergabe.markkleeberg.de’ erreichbar.“ Das System sei übersichtlich und selbsterklärend. „Die Terminbuchung geht in lediglich vier Schritten vonstatten, wobei auch die Hilfe eines Online-Assistenten in Anspruch genommen werden kann“, so Kreusch.

Screenshot vom Markkleeberger Online-Buchungsportal: Tage mit freien Terminen sind grün markiert. Quelle: Screenshot: www.terminvergabe.markkleeberg.de

Das Buchungssystem im LVZ-Test

Die LVZ hat das System getestet und einen Termin mit dem Wunsch der Anmeldung nach Zuzug vereinbart. Zuerst wählt man sein Anliegen aus. Hier sind sogar mehrere Wünsche aus verschiedenen Bereichen des Einwohnermeldeamtes möglich. Im zweiten Schritt gelangt man zum Terminkalender. Spätestens hier wird dem Nutzer allerdings klar, dass eine schnellere Terminvergabe nicht gleichbedeutend mit einem frühzeitigeren Termin ist. Rot markierte Tage sind nicht buchbar. Im Falle des LVZ-Tests war schon der komplette August rot gefärbt, der früheste Termin in grüner Farbe war der 16. September.

Es öffnet sich ein Aufklappmenü, in dem man auf eine der verfügbaren Uhrzeiten klicken kann. Im dritten Schritt werden die persönlichen Kontaktdaten abgefragt, die abschließend nochmal überprüft und dann mit dem Formular abgeschickt werden können. Der Termin ist verbindlich gebucht, nachdem die Bestätigungsmeldung auf dem Monitor erschienen ist.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Telefonische Buchungen weiterhin möglich

Der LVZ-Test hat nur drei Minuten in Anspruch genommen, nach weiteren zwei Minuten ging die Terminbestätigung per Mail ein. Die enthielt auch Angaben darüber, was zum Termin mitgebracht werden muss. OBM Karsten Schütze (SPD) freut das positive Testergebnis, überrascht hat es ihn nicht. „Wir haben das System vorher auf Herz und Nieren geprüft“, sagt er. Schon wenige Minuten nach dem Start seien erste Termine gebucht worden. Die telefonische Buchung sei nicht abgeschafft; sie ist weiter unter 0341/35 330 möglich. Vorteil der Online-Variante: Sie steht sieben Tage rund um die Uhr zur Verfügung.

Von Rainer Küster