Markkleeberg: Nicole Kegel hält Ambivalenz filmischer Momente fest

Markkleeberg

„Signs and Wonders“ – Zeichen und Wunder – nennt Nicole Kegel, die bei Arno Rink und Neo Rauch an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert hat, ihre Ausstellung im Weißen Haus von Markkleeberg. Sie zeigt einen Querschnitt ihrer Arbeiten aus den zurückliegenden acht Jahren. Die Vernissage ist an diesem Donnerstag um 19 Uhr.

Abstraktes wurde langweilig

„Vor zehn Jahren gab es einen kompletten Bruch, bis dahin habe ich abstrakt gearbeitet“, blickt Nicole Kegel zurück. „Dann konnte ich es und es wurde langweilig.“ Sie bekam Lust auf Konkretes, entdeckte mit großer malerischer Finesse die Figürlichkeit. „Ich bin sehr filmaffin“, sagt sie. Was lag also näher, als das zu nutzen? „Ich sehe eine Szene und schnappe mit ein Bild heraus.“ Nicole Kegel sammelt ihre Motive auch mit der Handykamera und trägt sie manchmal zwei Jahre mit sich herum. Doch nichts ist so eindeutig, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Groß auf eine Leinwand gebracht, lösen sich die Motive von der Vorlage. Die Ursache für die dargestellten Gefühle und Situationen bleibt unsichtbar.

Ambivalenz statt Eindeutigkeit

„Der angehaltene Moment zeigt einen bestimmten Zustand und kann überindividualisiert sein. Mich interessiert die Ambivalenz“, sagt sie. „Like Lovers do“ nennt sie die Szene eines Paares auf einer Couch. Gedankenverloren sitzen beide da, Intimität und Spannung lassen Spielraum für Interpretationen. Beide sind gefangen in ihrer Geschichte und warten womöglich auf ein Zeichen oder ein Wunder.

Filme von Quentin Tarantino Quelle: André Kempner

Die Spuren ihrer medialen Quellen – auch aus der Welt Hollywoods zwischen Verlockung und Unerreichbarkeit – trägt Nicole Kegel in ihre Bilder hinein. Sie werden Teil einer eigenen Ästhetik. Die Künstlerin verändert Ausschnitt und Größenverhältnisse, isoliert, problematisiert, reduziert oder spitzt zu. Sie nutzt Konturierungen, Kontraste und intensive Farben. Das einzelne Bild wird zum Reflexionsraum über die Faszination, die Flüchtigkeit und die Sogwirkung eines Bildermeeres, das uns alle umgibt.

In ihrem Atelier in der Leipziger Baumwollspinnerei bereitete Nicole Kegel alles schon lange vor der Ausstellung perfekt vorbereitet. „Für den Fall, dass ich von einer Corona-Quarantäne betroffen sein sollte“, erläutert sie. „Ich hätte nur den Schlüssel weitergeben müssen.“

Vernissage im Weißen Haus am Donnerstag, 1. Oktober, ab 19 Uhr; Laudatio: Rainer Schade; Musik: Richard Kegel; Öffnungszeiten der Ausstellung: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Von Gislinde Redepenning