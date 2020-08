Markkleeberg: OBM-Bewerber Karsten Tornow eröffnet Wahlkampf

Markkleeberg

Karsten Tornow (CDU) eröffnet an diesem Sonnabend, 8. August, offiziell seinen Wahlkampf um das Amt des Markkleeberger Oberbürgermeisters. Er lädt für 9 Uhr in die Räume der CDU, Friedrich-Ebert-Straße 25 a, ein. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt hat Tornow nach Veranstaltungen und Ideenwerkstätten die wichtigsten Themen seiner künftigen Politik in einem „10-Punkte-Programm für Markkleeberg“ zusammengefasst – nachzulesen auf seiner Webseite unter www.tornow-2020.de. Einziger Gegenkandidat beim Urnengang am 20. September ist Amtsinhaber Karsten Schütze (SPD).

Einladung auf ein Getränk

Die übernächste Veranstaltung des OBM-Kandidaten unter dem Motto „Auf ein Getränk mit Tornow“ steht am Sonntag, 16. August, an und ist eine Pilgerreise. Mit dem Jakobsweg Via Imperii und dem Lutherweg führen gleich zwei geistliche Wanderwege durch Markkleeberg. Auf der rund 3,7 Kilometer langen Wanderung, begleitet und organisiert vom Verein Jakobsweg Via Imperii, können Interessenten mit Tornow ins Gespräch kommen. Treff ist um 15 Uhr in der Dorfstraße vor der Fahrradkirche Zöbigker. Das Getränk gibt’s in der Orangerie Gaschwitz.

Das Bürgerbüro von Karsten Tornow im Markkleeberg-Center, Raum 326, Kirschallee 1, ist telefonisch unter 0162 54 84 522 oder per E-Mail info@tornow-2020.de zu erreichen.

Von Gislinde Redepenning