Markkleeberg

Eigentlich sollten in der jüngsten Sitzung des Markkleeberger Stadtrates die Anträge mehrerer Fraktionen zu Themen der Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet behandelt werden. Warum diese trotzdem nicht auf der Tagesordnung standen, erklärte Oberbürgermeister Karsten Schütze mit einer Einigung im Ältestenrat. Um die mit den Anträgen verbundenen Ziele besser bündeln zu können, habe man sich darauf verständigt, die erforderlichen Maßnahmen in einem gemeinsamen Vorgehen münden zu lassen. Sozusagen als Grundlage dafür lieferte Schütze gleich zu Beginn der Sitzung einen umfangreichen Bericht zum aktuellen Sachstand.

80 Tonnen Müll in städtischen Abfallkörben

Über mangelnde Aufmerksamkeit während seines rund 20-minütigen Vortrages musste sich der OBM nicht beklagen. Das Zahlenwerk ließ die Anwesenden aufhorchen und machte den Umfang der Problemlage deutlich. Demnach unterhält Markkleeberg aktuell 139 städtische Abfallkörbe und vier Hundetoiletten. Hinzu kämen 132 Behälter in den von der EWG bewirtschafteten Erholungsgebieten. „In Summe gibt es in Markkleeberg 275 Papierkörbe zuzüglich Behälter von Dritten“, so Schütze. Das darin deponierte Müllaufkommen habe sich im Jahr 2020 auf rund 80 Tonnen belaufen, informierte er weiter. „Die jährlichen Entsorgungskosten lagen, mit Personalkosten, bei rund 50 000 Euro. Die EWG musste für die Müllentsorgung 17 000 Euro aufbringen.“

Rund 18 000 Euro für Entsorgung illegalen Mülls

Während es sich bei diesen Angaben um die Folgen ordnungsgemäßer Abfallentsorgung handelt, ist das Aufkommen zur Beseitigung illegaler Müllablagerungen nach wie vor problematisch. Allein rund 30 Tonnen irgendwo abgekippte Siedlungsabfälle mussten im vergangenen Jahr entsorgt werden. Hinzu kämen eine halbe Tonne Bauschutt, rund 0,8 Tonnen Altreifen sowie knapp eine Tonne Schadstoffe, deren Spektrum von Farben über Schmieröl, Verpackungen und Frostschutzmittel bis hin zu Spraydosen reiche. Komplettiert werde die Palette illegal entsorgten Mülls durch Sperrmüll, Bitumen und Dachpappe. „Auch sieben Batterien, zwei Feuerlöscher und ein Kühlschrank waren dabei“, führte Schütze weitere Beispiele an. Während die Kosten für die Entsorgung in Höhe von rund 8 500 Euro vom Landkreis getragen werden, habe die Stadt Markkleeberg den Aufwand für Personal, Technik und Material übernehmen müssen, der sich auf über 18 000 Euro belaufe.

Konzepte gegen Schmierereien

Einen weiteren Schwerpunkt in Schützes Ausführungen nahmen Graffiti und Schmierereien im Stadtgebiet ein. „Im vergangenen Jahr musste beispielsweise der Anten-Tempel im Agra-Park nahezu wöchentlich neu gestrichen werden“, führte der OBM exemplarisch an und wies darauf hin, dass „die Stadt private Eigentümer bei der Beseitigung illegaler Graffiti unterstützt, beispielsweise bei vorbeugenden Maßnahmen wie der Anbringung von Anti-Graffiti-Beschichtungen, der Begrünung mit Kletterpflanzen oder sonstigen gestalterischen Schutzmaßnahmen.“

Da die Erfahrung gezeigt habe, dass die künstlerische Gestaltung ihren Zweck erfülle, schlug Schütze vor, auch auf Präventionsprojekte zu setzen. Als Beispiel führte er die Gestaltung des Trafo-Hauses an der Skater-Anlage an und schlug hier dem Bogen zum Problemfall Eisenbahnbrücke Rathausstraße. Hierzu sollen in den kommenden Wochen zwei Gestaltungskonzepte erarbeitet und dem Stadtrat vorgestellt werden.

Von Rainer Küster