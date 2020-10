Zwenkau

Pedalritter sollen künftig parallel zur Liebertwolkwitzer Straße (S 46) sicher zwischen Wachau und Liebertwolkwitz fahren können – sie bekommen einen neuen Radweg, der die Lücke Richtung Liebertwolkwitz schließt. Vertreter der LIst, der Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen, haben den Markkleebergern die Planungen am Montag im Auftrag des Landesamts für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) im Großen Lindensaal des Rathauses vorgestellt.

Ab hier soll es nächstes Jahr mit dem Bau des neuen Radwegs losgehen – vom Ortsausgangsschild Wachau aus. Quelle: Gislinde Redepenning

LIst stellt Planungen vor

Bereichsleiter Carsten Richter und Philip Kunze erläuterten auch die weiteren Schritte bis zur Realisierung des Vorhabens. Im Rahmen des „100-Kilometer-Radwege-Programms“ Sachsens zur Förderung des Radwegebaus ist auf rund 900 Metern eine neue Trasse nördlich der S 46 zwischen dem Ortsaus- beziehungsweise Ortseingang Wachau und der Einmündung des Tollwegs vorgesehen. Dort schließt der Radweg an die schon bestehende Radverkehrsanlage (RVA) Richtung Liebertwolkwitz an.

Radeln mit sicherem Abstand zur Straße

Der neue Radweg, auf dem in zwei Richtungen gefahren werden darf, bekommt eine 2,50 Meter breite Fahrbahn. Nördlich verläuft ein 50 Zentimeter breites Bankett. Der Abstand zwischen Radweg und Straße bewegt sich in einem Bereich von 1,75 bis zu zwei Metern. Im Zuge des Neubaus ist auch die Errichtung einer Querungshilfe kurz nach dem Ortsausgang Wachau geplant. Radfahrer, die aus Richtung Markkleeberg kommen, können künftig eine Aufstellfläche südlich der S 46 nutzen, um über die Verkehrsinsel sicher auf den neuen Weg zu gelangen.

Ausblick auf die nächsten Schritte

Derzeit erfolgt die Genehmigungsplanung für den neuen Radweg, aktuell werden die Unterlagen dafür zusammengestellt. Im Rahmen des folgenden Planfeststellungsverfahrens kommen die Umweltverträglichkeit sowie die Vereinbarkeit des Projektvorhabens mit privaten und öffentlich-rechtlichen Belangen auf den Prüfstand. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich rund sechs Monate. Laut Lasuv ist noch keine sichere Aussage zu einem Baubeginn zu treffen. Man hoffe jedoch, so die List-Vertreter, das Vorhaben im nächsten Jahr zu realisieren. Die Kosten belaufen sich auf rund 550 000 Euro.

Zwischen der Kreuzung Bornaer Chaussee/ Liebertwolkwitzer Straße und dem Discounter Aldi existiert nur ein Trampelpfad. Die Wachauer arbeiten an Lösungsmöglichkeiten. Quelle: Gislinde Redepenning

Sorgen um Anschluss an Kreuzung in Wachau

Die anwesenden Wachauer Bürger, darunter der Ortschaftsratsvorsitzende Frank Thomas Fester, sorgen sich um Radfahrer, die aus Liebertwolkwitz kommend nach Verlassen ihres Wegs auf die viel befahrene Kreuzung Bornaer Chaussee/ Liebertwolkwitzer Straße gelangen – und auf nach rechts Richtung Gewerbegebiet Wachau abbiegende Lastkraftwagen treffen. Da höre jedoch die Zuständigkeit der LIst auf, sagte Richter. Die Bornaer Chaussee sei eine Kreisstraße, erklärte Bürgermeisterin Jana Thomas, die Stadt sei also nicht zuständig. Sie regte an, das Thema im Ortschaftsrat zu besprechen. Der beschäftigt sich bereits mit Lösungen für einen möglichen Fußgängerweg zwischen der Kreuzung und dem Discounter Aldi an der Bornaer Chaussee. Wer den zu Fuß erreichen will, muss momentan noch übers Feld laufen – ein unhaltbarer Zustand, der die Anwohner seit Jahren aufregt.

Von Gislinde Redepenning