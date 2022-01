Markkleeberg

Es war einer der letzten Beschlüsse, den die Markkleeberger Stadträte im alten Jahr zu fassen hatten und obwohl dessen Inhalt eigentlich sogar einen optimistisch stimmenden Hintergrund hatte, war die Freude darüber dennoch verhalten.

Die Abgeordneten waren aufgefordert, über die außerplanmäßige Freigabe von 150 000 Euro zu befinden, um die fällige Umlage der Gewerbesteuer finanzieren zu können. Denn die ist im vergangenen Jahr wesentlich höher ausgefallen als im Haushalt ursprünglich angesetzt. „Wir hatten für 2021 coronabedingte Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2,6 Millionen Euro geplant“, erklärt Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) gegenüber der LVZ und konstatiert: „Jetzt stellen wir aber fest, dass glücklicherweise ‚nur‘ eine Million Euro Mindereinnahmen entstanden sind.“

Umlage auch erhöht

In Zahlen bedeutet das: Ursprünglich enthielt der Haushaltsansatz für 2021 Gewerbesteuer-Einnahmen in Höhe von 9 Millionen Euro, in der Realität belief sich die Summe dann aber auf rund 10,6 Millionen. Für die zu zahlende Gewerbesteuer-Umlage bedeutet das ein Plus in Höhe von 256 000 Euro. Weil die Planung niedriger war, müssen deshalb jetzt noch einmal 135 000 Euro für die höhere Umlage bereitgestellt werden. „Für den Fall einer eventuellen Nachzahlung für das Jahr 2021 wird vorgeschlagen, bereits jetzt zusätzliche 15 000 Euro bereitzustellen“, warb das städtische Amt für Finanzen bei den Stadträten außerdem um Zustimmung, die freigegebene Summe vorsorglich gleich auf 150 000 Euro zu erhöhen. Wie der OBM mitteilte, ist das Gremium dem per Umlaufverfahren vorgelegten Antrag einstimmig gefolgt.

Mit Vorsicht genießen

Gegenüber der LVZ betont Karsten Schütze, dass trotz der erfreulichen Entwicklung dennoch ein Minus von rund einer Million Euro zu verzeichnen sei und warnt deshalb: „Wir müssen froh sein, dass die Gewerbesteuereinnahmen in der Höhe zu verzeichnen sind, aber die Sache ist mit Vorsicht zu genießen. Wir wissen nicht, ob die coronabedingten Ausfälle nicht vielleicht doch zeitverzögert in den Jahren 2022 oder 2023 ankommen.“ Wegen der damals noch nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hatte die Stadt Markkleeberg die Höhe der erwarteten Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2021 deutlich nach unten korrigiert. Entsprechend geringer war auch der geplante Betrag für die Zahlung der Umlage.

Von Rainer Küster