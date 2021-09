Markkleeberg

Jetzt also doch. Markkleeberg tritt dem Verein RAD.SN bei. Das hat der Stadtrat am Mittwoch mehrheitlich beschlossen und folgte damit einem fraktionsübergreifenden Antrag von SPD, Grünen und Linken. Die hatten den neuerlichen Vorstoß unternommen, nachdem ein ähnlich lautender Antrag des Oberbürgermeisters bereits im März 2018 die erforderliche Mehrheit verfehlte. Seinerzeit hatte Schütze angeregt, der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs schon als Gründungsmitglied beizutreten.

Allerdings haben sich die Positionen zu dieser Frage in den zurückliegenden drei Jahren nicht geändert. Erneut gab es Widerstand aus der rechten Hälfte des Ratssaales. So argumentierte CDU-Fraktionschef Oliver Fritzsche, dass Markkleeberg die anstehenden Aufgaben auch ohne Mitgliedschaft in dieser Arbeitsgemeinschaft bewältigen könne. „Trotz reichlicher Anschubfinanzierung ist in dieser AG noch nicht viel passiert“, kritisierte er und riet, den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1700 Euro pro Jahr lieber in konkrete Maßnahmen vor Ort zu investieren. Auch Olaf Winne (FDP) äußerte sich skeptisch: „Außer Absichtserklärungen sehe ich dort bislang nichts, was irgendwie konkret ist.“

Premiere für einen „Neuen“

Optimistischer sahen das die Antragsteller, die im Austausch mit anderen Kommunen Vorteile erkennen und sich eine stärkere Lobby bei Fördermittelgebern oder Interessenvertretern erhoffen. „Umgerechnet auf die Markkleeberger sind das sieben Cent pro Einwohner, das sollte es uns Wert sein“, argumentierte Maria Hübner (B90/Grüne). Anders als im März 2018, als die Abstimmung mit einem Patt endete, wurde das Papier diesmal bei einer Enthaltung mit 14 Ja- gegen 10 Nein-Stimmen angenommen.

Für einen Abgeordneten war dieses Votum zugleich eine Premiere. Erst wenige Minuten zuvor war Thomas Diekmann (CDU) vom Oberbürgermeister als Stadtrat vereidigt worden. Der Markkleeberger Unternehmer nimmt den Platz von Mario Preller ein, der sein Mandat in der Sommerpause niedergelegt hat. Allerdings war Prellers Rückzug nicht der einzige Mandatsverzicht, über den der Stadtrat an diesem Abend abstimmen musste. Weil er seinen Wohnsitz wechselt und dann kein Markkleeberger Einwohner mehr ist, liegt auch bei Kugelstoß-Weltmeister David Storl ein wichtiger Grund vor, seinen Platz in der CDU-Fraktion zu räumen. Für ihn wird im Oktober die Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Jenny Castillon-Mason nachrücken.

Von Rainer Küster