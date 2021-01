Markkleeberg

In Zeiten der Corona-Pandemie ist alles anders, auch der Brauch, in den Januartagen als Sternsinger von Haus zu Haus zu ziehen.

Kinderansturm beim OBM bleibt aus

Eigentlich klopfen Kinder, verkleidet als die Heiligen Drei Könige, an die Türen und bringen ihren Segen mit. Im letzten Jahr begrüßte Oberbürgermeister ein ganze Schar kleiner Könige der Kita „Haus Abraham“ im Rathaus – das ist 2021 verboten.

Der Segen wurde in diesem Jahr von der katholischen Kirchgemeinde St. Peter und Paul mit einem Brief als Aufkleber verschickt – darauf zu lesen die aktuelle Inschrift „20*C+M+B*21“. Der Volksmund geht davon aus, dass es sich dabei um die Anfangsbuchstaben von Caspar, Melchior und Balthasar handelt. Tatsächlich stehen das C, das M und das B aber für „Christus mansionem benedicat“. Das bedeutet: „Christus segne dieses Haus“.

Im letzten Jahr tummelten sich viele kleine Heilige Könige im Zimmer von Oberbürgermeister Karsten Schütze im Rathaus Markkleebergs. Das ist 2021 verboten. Quelle: Kempner

Von Gislinde Redepenning