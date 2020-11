Markkleeberg

Die Tage werden kürzer und deshalb schaut Henning Hake öfter als sonst auf das Thermometer. Wenn die ebenfalls immer kürzer werdende Quecksilbersäule nicht mehr über den Nullpunkt kommt, muss er sich warm anziehen. Die Hake GmbH ist Vertragspartner der Stadt Markkleeberg und für den Winterdienst auf deren Straßen verantwortlich.

Zwar ist die eigenständige Organisation und Durchführung der Leistungen für den Zeitraum von Dezember bis März vereinbart, aber der Winter beginnt für Hake und sein fünfköpfiges „Schnee-Team“ bereits im Herbst. „Schon im November gilt eine Bereitschaft für den Fall, dass ein vorzeitiger Einsatz notwendig ist“, sagt Henning Hake. „Diese Entscheidung obliegt jedoch dem Oberbürgermeister.“

Drei Großräumfahrzeuge

Doch selbst angesichts aktueller Plusgrade auf dem Thermometer ist auf dem Wirtschaftshof des Unternehmens alles andere angesagt als Däumchen drehen und warten auf den Schnee. So muss beispielsweise die Technik, darunter drei Großräumfahrzeuge, aufgerüstet und in Schuss gehalten werden. Das ist Sache von Werkstattmeister Jens Ritter. Neben den erforderlichen handwerklichen Fähigkeiten verfügt er über reichlich Erfahrung im Winterdienst und weiß auch knifflige Situationen mit Routine zu lösen.

64 Kilometer Straßen

Für ausreichend Streugut wurde inzwischen ebenfalls gesorgt. Die 64 Kilometer Markkleeberger Straßen, für die das Hake-Team verantwortlich ist, werden bei Schnee- und Eisglätte mit Auftausalz behandelt. „Aktuell haben wir 120 Tonnen auf dem Firmengelände gebunkert“, weiß Hake. Nachschub könne jederzeit geordert werden.

Wochentags bis 7 Uhr streuen

Auch die Einsatzpläne sind schon fertig. Sobald es schneit oder gefriert, kann ausgerückt werden. Das Freiräumen und Streuen der Straßen muss wochentags bis 7 Uhr, samstags bis 8 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr durchgeführt werden und ist bei Bedarf bis 22 Uhr zu wiederholen. „Es sind immer drei Mitarbeiter auf den Straßen eingesetzt. Die Hauptstraßen werden vorrangig geräumt, die Nebenstraßen im Anschluss.“ Um Irritationen beim Publikum hinter den Fenstern in den warmen Stuben vorzubeugen, fügt Hake an: „Auf Grund der Wirtschaftlichkeit werden jedoch auch Nebenstraßen, wenn diese beispielsweise Hauptstraßen verbinden, gleich mit geräumt.“

Alles ist vorbereitet, der Winter kann kommen, konstatiert Henning Hake. Nur eine Frage kann auch er nicht beantworten, trotz aller Erfahrungen in Sachen Schnee und Eis. „Ob es weiße Weihnachten gibt?“, lacht er, „Wenn ich sowas vorhersagen könnte, würde ich jetzt irgendwo in der Sonne liegen.“

Von Rainer Küster