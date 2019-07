Markkleeberg

Die Markkleeberger Straße im Ortsteil Wachau wird voraussichtlich ab Montag bis zum 16. August in Fahrtrichtung Markkleeberg halbseitig gesperrt. Wie die Stadtverwaltung informiert, sollen die Bushaltestellen Crostewitzer Straße, Am Bach und An der Hohle zwischen Bornaer Chaussee und Crostewitzer Straße barrierefrei umgebaut werden.

Stadt weist Umleitungen aus

Der Verkehr werde in dieser Zeit über die Bornaer Chaussee, Leinestraße und Bornaische Straße umgeleitet. Aus Richtung Markkleeberg wird der Verkehr über eine Einbahnstraße an der Baustelle vorbeigeführt. Insgesamt seien fünf Haltestellen von den Umbaumaßnahmen betroffen, die bis zum 30. September abgeschlossen sein sollen. Während der verbleibenden Bauzeit geschehe der Umbau unter halbseitiger Sperrung der Straße mit Ampelregelung, teilt das Rathaus mit.

Von rk