Markkleeberg: Umbau des Stadtzentrums geht weiter

Markkleeberg

Mit der Suche nach Investoren für zwei von insgesamt fünf Entwicklungsgebieten in Markkleebergs „Neuer Mitte“ geht die Gestaltung des Stadtzentrums in eine neue Phase. In ihrer jüngsten Sitzung gaben die Stadträte mehrheitlich den Startschuss für Ausschreibung und Entwicklung der noch freien städtischen Grundstücke gegenüber der Rathausgalerie und westlich des Sportbades. Die Ausschreibung für die Areale hat gerade begonnen.

Rahmenplan „Neue Mitte“ steht seit 2016

Im Jahr 2016 hat der Stadtrat den städtebaulichen Rahmenplan für die „Neue Mitte“ beschlossen, um städtebauliche Lücken zu schließen und ein attraktives, funktionelles und belebtes Zentrum zu entwickeln. Die Stadtverwaltung wurde beauftragt, Investoren zu finden. Der Rahmenplan, der im Jahr 2018 angepasst wurde, um die Investorensuche zu vereinfachen und Flächen besser vermarkten zu können, basiert auf dem Siegerentwurf des Dresdener Büros „Querfeld Eins“.

Bahnhofsvorplatz , Rathausstraße und Kunstwinkel sind schon fertig

Im Juni hat Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) nach rund zwölf Monaten Bauzeit im Beisein beteiligter Vertreter der Stadtverwaltung und zahlreicher Markkleeberger den ersten Bauabschnitt der „Neuen Mitte“ offiziell übergeben. Dazu gehören die Rathausstraße zwischen Haupt- und Friedrich-Ebert-Straße, der inzwischen eingeweihte Kunstwinkel auf dem Südplatz sowie der Bahnhofsvorplatz mit Wasserspiel und Leuchtskulptur.

Die Freiluftgalerie Kunstwinkel am Südstraßenplatz wurde kürzlich feierlich eröffnet. Quelle: Andre Kempner

Jetzt werden Investoren für die sogenannten Entwicklungsgebiete eins und drei gesucht – dabei handelt es sich um die derzeit als Parkplatz genutzte Freifläche gegenüber der Rathausgalerie sowie die Fläche zwischen dem Verkehrsknotenpunkt am Sportbad und der Eisenbahnlinie.

Investoren können sich ab sofort bewerben

Das aktuelle Verfahren ist als Wettbewerb in mehreren Etappen angelegt, begleitet vom Projektmanager Drees & Sommer aus Erfurt. Aus den eingegangenen Teilnahmeanträgen sollen anhand einer Punktevergabe die drei bis fünf bestplatzierten Bewerber ausgewählt werden. Sie sollen ein Kaufangebot mit Präsentationsunterlagen, Angaben zur technischen, beruflichen, wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit sowie Referenzen abgeben. Außerdem bekommen die Bieter die Gelegenheit, ihr Konzept einer Fachjury aus je einem Vertreter der fünf Stadtratsfraktionen, einem Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes, einem Vertreter der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig, Frank Großkopf vom Büro „Querfeld Eins“, Bürgermeisterin Jana Thomas und dem Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) vorzustellen. Die Jury wählt nach einer Bewertung maximal drei Bieter aus, die dann ihre Ideen dem Stadtrat präsentieren dürfen ­­– der entscheidet letztendlich über den Zuschlag.

Kosten für Wettbewerb sind im Haushalt eingeplant

Die benötigten Mittel für die Durchführung des Investorenwettbewerbs in Höhe von 50 000 Euro sind im Doppelhaushalt 2019/20 eingeplant. Die Ausschreibung finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt Markkleeberg unter www.markkleeberg.de. Hier ist auch der städtebauliche Rahmenplan als Grundlage für die Entwicklung in der „Neuen Mitte“ veröffentlicht.

Von Gislinde Redepenning