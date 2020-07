Markkleeberg

In der Lade- und der Spinnereistraße wechseln die Leipziger Wasserwerke seit Anfang Juni bis voraussichtlich Mitte November auf rund 450 Metern die Mischwasserkanäle aus. Auch Trinkwasserleitungen werden umverlegt. Die wegen der abschnittsweisen Vollsperrung nötige Umleitung durch die Straße Am Wolfswinkel bringt die Anwohner dort auf die Palme.

Brummis wälzen sich durchs Wohngebiet

Deren Grundstücke reichen direkt an den in vielen Teilen sanierungsbedürftigen Straßenbelag heran. Fußwege gibt es keine. Seitdem sich auch der Lastkraftverkehr durch den Wolfswinkel wälzt, um das Gewerbegebiet am Equipagenweg zu erreichen, ist es mit der idyllischen Ruhe am Waldesrand vorbei.

„Unsere Arbeiten in diesem Bereich befinden sich aktuell im ersten Bauabschnitt und verlaufen sehr gut, sie liegen aktuell sogar etwas vor dem Zeitplan“, erklärt Katja Gläß, Pressesprecherin der Wasserwerke. „Im Juli gehen wir den nächsten Teilabschnitt an. Den ersten Bauabschnitt können wir dann mit geringen Einschränkungen wegen des Asphalteinbaus wieder freigeben.“ Eine Herausforderung sei tatsächlich die Zufahrt zum Gewerbegebiet. Verkehrsführung und Halteverbote müssten die Anfahrt von Lastkraftwagen sowie die der Müllabfuhr gewährleisten.

Keine Alternativen für Umleitung

Alternativlos: die Umleitung durch den Wolfswinkel. Quelle: Kempner

Stadtsprecher Daniel Kreusch bestätigt, dass verschiedene Alternativen untersucht worden seien. So habe man beispielsweise darüber nachgedacht, die Buntgarnstraße einzubeziehen. Doch auch mit Halteverboten wäre dort ein Durchkommen bei Begegnungsverkehr kaum möglich gewesen. Eine großräumige Einbahnstraßenregelung stand ebenfalls zur Debatte und wurde verworfen. Die Umleitung über den Wolfswinkel sei die kürzeste und die einzige, die Brummis zum Gewerbegebiet nutzen können, so Kreusch.

Bis Ende Juli ist die Spinnereistraße noch von der Kreuzung Equipagenweg/Walter-Cramer-Ring bis Kammgarnweg dicht. Im zweiten Bauabschnitt bis Anfang Oktober erfolgt eine Vollsperrung von der Kreuzung Kammgarnweg bis zum Übergang zur Ladestraße. Als nächstes ist der Abschnitt bis zum ehemalige Gelände der Deutschen Bahn dran.

Von Gislinde Redepenning