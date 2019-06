Markkleeberg

Der Baumarkt von Globus in Wachau ist zu klein geworden, er entspricht weder den Marktentwicklungen noch den Kundenbedürfnissen. Deshalb will Globus neu bauen, schöner und größer, auf der anderen Straßenseite, östlich der Bornaer Chaussee. Dort will Markkleeberg neue Gewerbeflächen entwickeln.

Grüne kritisieren schleichenden Flächenverbrauch

„Wir haben im Gewerbegebiet Wachau keine freien Flächen mehr, zuletzt hatten wir elf Bewerber für zwei freie Grundstücke“, erklärte kürzlich Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) den Stadträten. Die Stadt lebe auch von den Gewerbesteuereinnahmen. „Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es ein Für und Wider für einen zusätzlichen Flächenverbrauch gibt“, so der Rathauschef. In der Tat hatten die Grünen bereits im März den schleichenden Flächenverbrauch moniert und einen Fahrplan für eine effizientere Siedlungsentwicklung gefordert. Das Thema werde noch nicht systematisch und umfassend genug in die integrierte Stadtentwicklung einbezogen, lautete die Kritik. Dennoch sollen neue Gewerbeflächen her.

Bereits im Oktober 2014 stand die Aufstellung eines Bebauungsplans Wachau-Nordost auf der Tagesordnung des Markkleeberger Stadtrats, weil damals schon kaum noch freie Flächen zur Verfügung standen. Das Plangebiet, nördlich begrenzt durch Leipzig, östlich durch ein Flurstück von Wachau, südlich durch die Liebertwolkwitzer Straße und westlich durch die Bornaer Chaussee, soll auf insgesamt 9,6 Hektar schwerpunktmäßig produzierendes Gewerbe beherbergen.

Mehr Wettbewerb mit Obi möglich

Die Planungsziele haben sich mit dem Vorhaben von Globus nun geändert, sie sollen mit Zustimmung des Stadtrats ein „Sondergebiet Einzelhandel“ beinhalten, dessen Fläche nicht mehr als 3,4 Hektar umfasst. Damit wird der Globus-Baumarkt GmbH, bereits Eigentümer des entsprechenden Flurstücks in dem genannten Bereich, die Möglichkeit eingeräumt, neu und größer zu bauen. Ob ein neuer Baumarkt mit einer angestrebten Größe von rund 13 000 Quadratmetern Verkaufsfläche errichtet werden darf, muss nun noch im Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens durch die Landesdirektion festgestellt werden. Fakt ist: In Probstheida, rund zwei Kilometer entfernt, steht ein Obi-Baumarkt.

Größe wird geprüft

Der geplante Baumarkt provoziere als großflächiger Einzelhandel Konflikte mit den Zielen des Landesentwicklungsplans, heißt es in der Sachdarstellung des Beschlusses. Es müsse also geprüft werden, ob die angestrebte Größe aus landesplanerischer Sicht zulässig sei. „Wir sind nicht die Genehmigungsbehörde“, führte Schütze dazu aus. Derzeit seien solche Vorhaben nicht erlaubt, und die Stadt Leipzig habe kein Interesse an der Entwicklung der Fläche.

Von Gislinde Redepenning