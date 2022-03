Vor fast auf den Tag genau einem Jahr wurde in Markkleeberg die neue Kita „Am Wasserturm“ eingeweiht. Seit Montag werden die bis dato genutzten Bestandsgebäude daneben abgerissen. Was so simpel klingt, ist allerdings keine einfache Aufgabe. Wie so oft, liegt das Problem tiefer – in diesem Fall tatsächlich unter der Erde.