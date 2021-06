Neue Wohngebiete sind in Markkleeberg nichts Neues. Weil das Bauland langsam knapp wird, werden solche Vorhaben und die ihnen gewidmeten Flächen allerdings immer kritischer betrachtet. So auch im jüngsten Stadtrat, als das „Wohngebiet Crostewitzer Straße“ in Wachau auf den Prüfstand kam.