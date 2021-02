Markkleeberg

Es ist das Ende einer Ära: Werner Volkmar beendet nach 25 Jahren seine Reihe „Fröhliches Singen“.

Begonnen hatte der Entertainer, der schon zu DDR-Zeiten als freiberuflicher Liedermacher unterwegs war, m,it dem Singekreis in Wiederitzsch, später in den früheren Agra-Hallen in Markkleeberg. „Über den Lindensaal im Rathaus und in den letzten Jahren in der Orangerie Gaschwitz war es eine liebgewordene Veranstaltung für Markkleeberger und Leipziger“, erinnert er sich.

„Entscheidung abgenommen“

Seit vorigem März war aber an ein fröhliches Singen aus Coronaschutz-Gründen nicht zu denken. Zu Volkmars Reihe kamen an normalen Tagen 50 und mehr Besucher, die bei ihm mitunter schon seit vielen Jahren mitsangen. Ein eingeschworener Haufen, der ihm an den Lippen hing. Rund 130 Lieder gab es, sortiert nach Jahreszeiten, die in der Orangerie erschallten. Immer wieder sei er in den letzten Wochen gefragt worden, wann es weiterginge, erzählt er. „Corona hat mir nun die Entscheidung schmerzlich abgenommen.“

„Singen hält gesund“

„Ich danke allen, die an meiner Seite waren, für die gute gemeinsame Zeit“, seufzt der 71-Jährige. „Mögen unsere Lieder in der Erinnerung weiterklingen“, gibt er allen mit auf den Weg. Vielleicht singen sie ja auch ohne ihn weiter. Denn wie sagte Werner Volkmar gerne: „Singen hält ja auch gesund.“

Von -tv