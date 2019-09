Markkleeberg: Wildschweine erlegt – Rotte offenbar weg

Markkleeberg

Die hochsommerlichen Temperaturen und damit die Dürreperiode, die Wildschweine auf Nahrungssuche in bedrohlicher Anzahl ins Stadtgebiet getrieben hat, ist vorbei. Seit mehr als einer Woche wurden die Schwarzkittel nicht mehr im Siedlungsgebiet gesehen. Eine erste Jagd im Bereich Abendsonne und Golfplatz habe, so Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD), nicht zum erwünschten Ergebnis geführt. Mitte August seien durch die Untere Jagdbehörde des Landkreises das Jagdgebiet und die Anzahl der Jäger von zwei auf vier Spezialisten erweitert worden. Mehrere Abschüsse waren die Folge. „Es bleibt zu hoffen, dass die Tiere wieder aus den Siedlungsgebieten heraus in ihre Lebensbereiche im Leipziger Auwald und in der Neuen Harth gezogen sind“, so der OBM. Wie berichtet, hatten die Tiere erhebliche Schäden im Stadtgebiet angerichtet.

Die Jagdrechte für Pachtgebiete in der Neuen Harth werden derzeit durch die Stadt neu vergeben.

Von gp