Markkleeberg

Der Buchsommer in Sachsen ist vorbei. Die Sommerferien-Leseaktion für Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse hat auch in Markkleeberg wieder viele Leseratten auf den Plan gerufen.

Die Stadtbibliothek war bereits zum achten Mal dabei und hat zum Abschluss zu einer großen Party eingeladen. Zu den Höhepunkten gehörte ein Schattenspiel, das das junge Publikum begeisterte. Künstler Phil Shadow entführte in seine Welt aus Licht und Schatten. Unter anderem zeigte er dunkle Gestalten aus Politik, Sport und Showgeschäft in einem völlig neuen Licht. Verschiedene Quiz-Runden zu Filmen und Büchern forderten die Jugendlichen heraus, die sich anschließend an einem kleinen Buffet stärken konnten.

Beliebt: Buch-Serien mit vielen Fortsetzungen

Mit Spannung wurde die Übergabe der Zertifikate erwartet. Das bekam jeder, der es geschafft hatte, in den Sommerferien drei Bücher zu lesen. Insgesamt wurden 50 Zertifikate überreicht. „Damit waren die Schülerinnen und Schüler so erfolgreich wie im letzten Jahr“, erklärte Bibliotheksleiterin Antje Pfeiffer.

An der Abschlussparty durften alle 79 Gesamtteilnehmer aus der Oberschule und vom Gymnasium mit Freunden und Familie teilnehmen. „Nach wie vor werden aktuell von den Jugendlichen am liebsten Fantasy, Mystery und Krimis gelesen, beispielsweise von Kerstin Gier und Ursula Poznansky“, erzählte Pfeiffer. Die Jüngeren bevorzugten Comic-Romane. Harry Potter stehe nach wie vor in der Beliebtheitsskala ganz oben, ebenso die erfolgreiche Kinderbuch-Reihe „Gregs Tagebuch“ und „Mein Lotta-Leben“. Allgemein sehr beliebt seien Buch-Serien mit möglichst vielen Fortsetzungen wie die „Warrior Cats“.

Von Gislinde Redepenning