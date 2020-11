Markkleeberg

Alle Jahre wieder lässt sich der Elektromonteur Andre Wolter (29) von der Firma Licht und Kraft in luftige Höhen fahren, um die Weihnachtsdekoration anzubringen, die Markkleebergs Rathausstraße in festlichem Glanz erstrahlen lässt. Das hat seit vielen Jahren Tradition in der Großen Kreisstadt. Am Montag hat er damit begonnen – er wird rund eine Woche beschäftigt sein.

Auch die Plätze vor dem Rathaus und dem Bahnhof werden wieder illuminiert. Sechs Weihnachtsbäume verbreiten verteilt in der ganzen Stadt Lichterglanz. Sie stehen auf den Plätzen vor dem Rathaus und dem Bahnhof, in Wachau am Gemeindeamt, im Bereich Koburger Straße/An der Waage, in Gaschwitz in der Cröbernschen Straße und in der Hauptstraße/Zöbigker Straße.

Von Gislinde Redepenning