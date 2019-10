Markkleeberg erhöht Gebühren für Kinderbetreuung

Markkleeberg

Die Gebühren für die Betreuung in Markkleeberger Kindertagesstätten sowie in den Horten werden ab 1. Januar 2020 erneut steigen. Das beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwochabend. Das Gremium folgte damit mehrheitlich dem Vorschlag der Stadtverwaltung, der auch die Gründe deutlich vor Augen führte.

Demnach erhöht sich die Benutzungsgebühr für einen Krippenplatz bei neunstündiger Betreuung um 22,21 Euro pro Monat. Am geringsten steigen die Gebühren für die Betreuung in den Kindergärten, hier müssen die Eltern ab 1. Januar lediglich 1,37 Euro mehr bezahlen. Im Hortbereich belaufen sich die Gebührenerhöhungen auf 7,74 Euro, wobei sich dieser Betrag nur auf eine Betreuungszeit von täglich sechs Stunden bezieht.

Linke stimmen dagegen

Die Gründe für die Steigerungen sind, je nach Bereich, verschiedener Natur. Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) hat bei den Krippen beispielsweise den geänderten Betreuungsschlüssel als Hauptursache ausgemacht. „Dadurch haben wir dort jetzt mehr Personal, was allerdings auch die Qualität erhöht“, teilte er den Stadträten mit. Ganz anders hingegen die Situation in den Horten. Hier seien es vor allem bauliche Maßnahmen, die zu Buche schlagen. Insofern seien die Steigerungen im Krippen- und Kita-Bereich vorwiegend auf gestiegene Personalkosten zurückzuführen, während die Erhöhungen im Hort eher von den Sachkosten dominiert werden.

Mit Schützes Anmerkung „Wir können die Ursachen dafür nicht ändern, das müsste auf Landesebene passieren“ wollte sich die Linke nicht abfinden. Fraktionschef Thomas Marx lehnte es ab, sich ständig „den durch die Landesregierung vorgegebenen Automatismen zu beugen“. So wurde der Beschluss bei einer Enthaltung und 16 Ja-Stimmen schließlich ohne Zustimmung der Linken gefasst.

Erhöhung auch 2020?

Allerdings werfen kommende Ereignisse bereits ihre Schatten voraus. Der OBM stimmte seinen Stadtrat schon mal darauf ein, dass im kommenden Jahr möglicherweise schon wieder über Gebührenerhöhungen abgestimmt werden müsste. „Der Freistaat führt für das Personal bezahlte Vor- und Nachbereitungszeiten der Betreuung ein“, kündigte Schütze an und hält es für absehbar, dass sich dies auf die Gebühren auswirkt.

Die Kita-Gebührensatzung der Stadt Markkleeberg schreibt die Höhe der Gebühren prozentual fest, damit die gesetzliche Höchstgrenze nicht erreicht wird. Die angepasste Gebührenhöhe in Euro muss der Stadtrat deshalb jährlich neu beschließen.

Von Rainer Küster