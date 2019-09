Markkleeberg eröffnet neue Freiluftgalerie

Markkleeberg

Am Samstag, 28. September, wird der Kunstwinkel am Südplatz, eine Initiative der Wirtschaftsförderung Markkleebergs, nach vielen Monaten der Vorbereitung mit einem Kunstmarkt, einem Weinfest und viel Musik von Straßenkünstlern eröffnet. Um 12 Uhr ist Beginn, um 13 Uhr wird die Freiluftgalerie eingeweiht.

Markkleeberger gestalten ihre Stadt

Die unter dem Motto „ Markkleeberg – das sind wir“ von zahlreichen Markkleebergern, Vereinen, Schulen und Firmen gestalteten 24 Metallplatten sind dann zu einer Freiluftgalerie zusammengefügt worden. Die Vorarbeiten sind inzwischen erledigt. Der Rahmen für die 80 mal 80 Zentimeter großen „Puzzleteile“ hängt längst an der Giebelwand. Von den Bänken am mit einem Trinkbrunnen ansprechend gestalteten Platz in der Rathaus-/Ecke Südstraße kann man schon jetzt die Blicke über das Werk von Graffiti-Künstler Marc Knust schweifen lassen. Er hat den Markkleeberger See ins Herz der Stadt geholt (die LVZ berichtete). Mit Sprühdosen und Farben hat er ein Motiv auf die Wand unterhalb der künftigen Freiluftgalerie gezaubert, dass „das eigentliche Kunstobjekt nicht stört, sondern begleitet“, erklärt Knust. Er hat auch die am Ufer des Sees als Steinfigur stehende Penelope gemalt, die wie in der Realität im wehenden Gewand über den See schaut. Auf dem Südplatz hat sie gleichzeitig die Galerie im Blick. Auf Initiative des Kunstvereins Markkleeberg, der mehrere Pleinairs für Steinplastik veranstaltet hat, wurde sie 2010 von den Dresdener Künstlern Marie-Josefin Flechsig und Stefan Zimmermann geschaffen.

Mehr als 30 Stände bieten Besonderes

Das Programm zum Kunstwinkelfest wird so bunt und vielfältig wie die Galerie. Mehr als 30 Stände locken mit besonderen Angeboten, darunter Kreatives und Schmuck beispielsweise als Upcycling aus Kaffeekapseln oder aus antiken Blechdosen, Kunsthandwerk aus Blüten, Holz und Glas, farbenfrohe Mosaike, kleine und große Kunst beinahe aller Genres.

Auch kulinarisch bleiben keine Wünsche offen, vom süßem Schokobrunnen bis hin zu herzhaften Köstlichkeiten wie Flammkuchen können sich Besucher Leckereien schmecken lassen.

Von Gislinde Redepenning