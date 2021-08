Markkleeberg legt Bebauungspläne aus

Markkleeberg

Mit der öffentlichen Auslegung entsprechender Planungsunterlagen geht es in Markkleeberg bei gleich zwei großen Projekten in die nächste Runde. So liege ab sofort der Vorentwurf des Bebauungsplanes „Einzelhandel und Wohnen an der Koburger Straße“ mit Begründung, Umweltbericht und den dazugehörigen Gutachten aus, teilte das Rathaus jetzt mit. Im gleichen Umfang könne auch der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Quartier Cospuden“ eingesehen werden. Die Auslagefrist der Unterlagen ende in beiden Fällen am 24. September, hieß es weiter.

Anregungen können bis zum 24. September eingereicht werden

Einsicht in die Dokumente können Interessenten dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr in Raum 006 des Markkleeberger Rathauses erhalten. Im Internet seien die Unterlagen unter der Adresse https://mitdenken.sachsen.de/1025503 (Koburger Straße) und https://mitdenken.sachsen.de/1025415 (Quartier Cospuden) einsehbar, informierte die Kommune und wies darauf hin, dass bis zum 24. September Anregungen zu den Plänen schriftlich vorgebracht werden können. Zu richten seien diese an die Stadtverwaltung Markkleeberg, Stadtplanungsamt, Postfach 1226, 04410 Markkleeberg, oder per E-Mail an spa@markkleeberg.de.

Von Rainer Küster