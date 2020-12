Markkleeberg

Seit Beginn der Umbauarbeiten zur Neuen Mitte, deren erster Bauabschnitt im Sommer 2019 freigegeben wurde, steht in diesem Jahr zum ersten Mal ein prächtiger Weihnachtsbaum ganz „baustellenfrei“ auf dem Bahnhofsvorplatz. Vier Lichterketten mit insgesamt 100 Glühbirnen illuminieren das Prachtstück.

Weihnachtsdeko zwischen Rathaus und Ring

Die Nordmanntanne ist neun Meter hoch und damit der größte von insgesamt sechs Bäumen, die über 14 Lichterketten mit zusammen 700 Glühbirnen im ganzen Stadtgebiet verteilt in der Dunkelheit ihren Lichterglanz verbreiten – sie stehen auf den Plätzen vor dem Rathaus, in Wachau am Gemeindeamt, im Bereich Koburger Straße/An der Waage, in Gaschwitz in der Cröbernschen Straße und in der Hauptstraße/Zöbigker Straße.

Zusätzlichen festlichen Glanz strahlt die Weihnachtsillumination in der Rathausstraße vom Rathausplatz bis zur Südstraße aus. Zur Verschönerung des neu gestalteten Bahnhofsumfeldes werden in jedem Jahr von der Südstraße bis zum Ring an den Lichtmasten der öffentlichen Straßenbeleuchtung 15 blaue Segel montiert.

Von Gislinde Redepenning