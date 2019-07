Markkleeberg

Durch die leeren Flure dringt das Surren von Akkuschraubern, auf den Fußböden sind Folien ausgelegt und es riecht es nach frischer Wandfarbe: Markkleeberg macht in diesen Tagen seine Bildungseinrichtungen fit für den Start ins neue Schuljahr. Rund 100 000 Euro investiert die Stadt in die Instandsetzungsmaßnahmen.

Grundschule West wird Ende der Woche fertig

In der Grundschule Markkleeberg-West wurde gleich am ersten Ferientag mit den Arbeiten begonnen, deshalb können die Handwerker hier schon Ende dieser Woche ihr Werkzeug wieder zusammenpacken. Insgesamt wurden die Wände von fünf Räumen, darunter vier Klassenzimmer, von alter Farbe und Verschmutzungen befreit, aufgearbeitet und mit einem neuen Anstrich versehen.

Jörg Dinger (42) schleift die Treppenstufen ab. Quelle: André Kempner

Zeitgleich laufen auch im Hort die Malerarbeiten in drei Räumen. Bereits vor einigen Monaten wurde an der Grundschule West die Erneuerung der Heizungsanlage abgeschlossen. Hier sorgt jetzt ein effizienter Gasbrennwertkessel für warmes Wasser und angenehme Temperaturen an kalten Tagen.

Montag starten Handwerker am Gymnasium

Am kommenden Montag beginnt das Ferienprogramm der Handwerker in der Rudolf-Hildebrand-Schule. Mit zuletzt fast 900 Schülerinnen und Schülern ist das Gymnasium die größte Bildungseinrichtung der Stadt. Hier sollen insgesamt neun Klassenräume und die Flure malermäßig instandgesetzt werden.

Grundschule Mitte sorgt für mehr Barrierefreiheit

Richtig rund geht es seit Anfang dieser Woche in der Raschwitzer Straße. Die geplanten Arbeiten in der Grundschule Markkleeberg-Mitte sind so umfangreich, dass sie in zwei Bauabschnitte gegliedert werden mussten. Gegenwärtig sind Fachleute dabei, die Innentreppe abzuschleifen. „Sie wird für Sehschwache barrierefrei gestaltet“, weiß Markkleebergs Pressesprecher Daniel Kreusch. Dies sei zwar nur für Schulneubauten zwingend vorgeschrieben, stehe aber gerade deshalb auch einer modernen Bestandseinrichtung gut zu Gesicht. Die vorderen Kanten an den Stufen werden dabei so aufgearbeitet, dass sie für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen besser wahrnehmbar sind. Damit vermindert sich die Unfallgefahr.

Zugleich werden auch die Handläufe vom Erd- bis zum Dachgeschoss gestrichen. Im zweiten Bauabschnitt, der im Herbst begonnen und noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll, steht dann die malermäßige Instandsetzung der Flure und des Treppenhauses auf dem Plan. Die Klassenzimmer sollen dann im kommenden Jahr in Angriff genommen werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

2350 Kinder und Jugendliche an Markkleebergs Schulen

In Markkleeberg besuchten im zurückliegenden Schuljahr rund 2350 Schülerinnen und Schüler eine der vier Grundschulen, die Oberschule oder die gymnasiale Rudolf-Hildebrand-Schule.

Von Rainer Küster