Markkleeberg

Das Schmuddelwetter konnte sie nicht schrecken: Zum World-Clean-Up-Day am Sonnabend machten sich mehr als 80 kleine und große Akteure in sechs Gruppen im ganzen Stadtgebiet auf, um an Wegesrändern, auf Wiesen und Feldern das wegzuräumen, was unachtsam einfach in der Natur entsorgt worden war. Zwei Kleinlaster-Ladeflächen mit prall gefüllten Müllbeuteln kamen zusammen.

Umweltzerstörung durch Plastikmüll

Zur Aktion „Markkleeberg räumt auf“ hatte Rebekka Polster, Tochter der Markkleeberger Second-Radio-Chefin, über die sozialen Medien und ihren Podcast eingeladen. „Ich möchte für das Ausmaß der Umweltzerstörung vor allem durch Plastikmüll sensibilisieren“, erklärt sie ihr Engagement. Der Hamburgerin liegt ihre Heimat noch sehr am Herzen. Regelmäßig ruft sie zu Clean Ups, also Aufräum-Aktionen, am Cospudener See auf. „Jeder kann mitmachen und ein Umweltheld oder eine Umweltheldin werden“, wirbt sie für ihre Mission.

Tatkräftige Hilfe aus Leutzsch

Tatkräftige Hilfe reiste auch aus Leipzig an. Mandy Ekwuabor aus Leutzsch hat bei Facebook von der Aktion gelesen, ihr zehnjähriger Sohn Stanley war gleich Feuer und Flamme. „Er will Meeresbiologe werden, die Tiere und die Welt retten“, erzählte Ekwuabor. Söhnchen Zane, keine zwei Jahre alt, hatte sogar seinen eigenen Greifarm mitgebracht.

„Zum gemeinsamen Abschluss im CJD-Ökohaus am Festanger, verregnet wie der Start, waren wir ziemlich geschafft, aber es hat allen Spaß gemacht“, freute sich Polster über die Resonanz.

Von Gislinde Redepenning