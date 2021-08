Markkleeberg tritt Sicherheitsallianz bei

Markkleeberg

Die Stadt Markkleeberg und der beim Sächsischen Innenministerium angesiedelte Landespräventionsrat werden im Rahmen der Landesstrategie „Allianz Sichere Sächsische Kommunen“ künftig eng zusammenarbeiten. Ein entsprechender Vertrag wurde am Dienstag von Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) und Torsten Kosuch, zuständiger Mitarbeiter für den Raum Leipzig im Landespräventionsrat, unterzeichnet.

„Im Fokus der gemeinsamen Arbeit steht das Sicherheitsgefühl der Bürger“, informierte Kosuch nach Abschluss der Vereinbarung. Durch die enge Vernetzung mit anderen Kommunen, regelmäßigen Erfahrungsaustausch, Weiterbildungen und Planung präventiver Maßnahmen in den Bereichen Ordnung und Sicherheit könne man auf Entwicklungen reagieren, bevor diese eskalieren.

Karsten Schütze sieht in diesem Vertrag eine wichtige Grundlage für die Arbeit eines kommunalen Präventionsrates, der in nächster Zeit zu gründen sei. „Darin wollen wir die vorhandenen Strukturen einbinden, beispielsweise die Arbeitsgruppe Sucht, Schulsozialarbeiter, Jugendclubs, freie Träger und auch die Polizei“, kündigte der OBM an.

