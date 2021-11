Markkleeberg und Leipzig: Beitrittsverhandlungen über Mini-Exklaven

Markkleeberg

Nach elf Jahren zäher Verhandlungen zwischen Markkleeberg und Leipzig ist jetzt das Ende eines Vorgangs in Sicht, der sich auf den ersten Blick wie eine Provinzposse liest. Und doch hat das, was phasenweise an Gesellschaftsspiele wie Monopoly oder Risiko erinnert, seit 2010 in beiden Städten ganze Stäbe von Verwaltungsmitarbeitern beschäftigt.

Zur Ausgangslage: Leipzig gehören inmitten des Markkleeberger Stadtgebietes 21 kleinere Landflecken, deren Besitz weder strategisch noch wirtschaftlich sinnstiftend ist. Das Spektrum reicht von einer vier Quadratmeter großen Exklave mitten auf dem Fußweg in der Hauptstraße bis hin zu einem ganzen Abschnitt der Schmiedestraße in Zöbigker. Dazwischen befinden sich solch kuriose Besitztümer wie das eines 48 Meter langen Stücks Fußweg in Gaschwitz. Wo genau dort die Stadtgrenzen verlaufen, ist für Passanten mangels Schlagbäume oder anderer Markierungen ebenso wenig ersichtlich wie die Gründe, die zu diesen kuriosen Eigentumsverhältnissen führten.

Vier Quadratmeter Leipzig auf Markkleeberger Fußweg

Anja Weineck, im Markkleeberger Rathaus zuständig für Grundstücksfragen, kennt die Ursachen und kann sie exemplarisch erläutern. „Da ist zum Beispiel eine große Fläche in Wachau, die einst dem Leipziger Johannishospital gehörte. Weil die Stadt Leipzig Rechtsnachfolger des Hospitals ist, gehört ihr jetzt das Areal. Aber darauf befinden sich auch Straßen und Wege, für deren Unterhaltung Markkleeberg zuständig ist und die deshalb uns gehören müssten“, erklärt sie. Anders verhalte es sich mit Grundstücken, die sich zu DDR-Zeiten in Volkseigentum befanden und von der Treuhand über die Oberfinanzdirektion Chemnitz einst der Stadt Leipzig zugeordnet wurden. Um all das zu bereinigen, bedürfe es nunmehr einer Vereinbarung zwischen Markkleeberg und Leipzig, auf deren Grundlage das Bundesvermögensamt eine Entscheidung über die künftigen Besitzverhältnisse treffen kann, weiß Anja Weineck.

Das größte Stück Leipzig inmitten von Markkleeberg ist die Schmiedestraße in Zöbigker zwischen Hermann-Müller- und Montessori-Straße. Quelle: Andre Kempner

Aber damit begannen auch schon neue Probleme. Um welche Flächen handelt es sich, wie groß sind sie und was sind sie wert? „Die Verhandlungen zogen sich über Jahre hin, in denen auf allen Seiten auch die Mitarbeiter gewechselt haben und man quasi jedesmal von vorn begann“, erinnert sich die Grundstücksexpertin im Markkleeberger Rathaus. Als man sich 2020 schon auf der Zielgeraden wähnte, habe die Stadt Leipzig festgestellt, dass eine neue Wertermittlung erforderlich sei. „Das stimmt“, sagt Weineck, „denn Kommunen dürfen ihre Grundstücke nicht unter Wert verkaufen.“ Kaum lag die geforderte Wertfeststellung im Februar 2021 vor, musste sie allerdings schon wieder überarbeitet werden, weil inzwischen neue Bodenrichtwerte vorlagen, an denen sich die Preise orientieren müssen.

Erst im zweiten Anlauf durch den Stadtrat

Im September war die Vereinbarung schließlich so weit gediehen, dass sie den Markkleeberger Stadträten vorgelegt werden konnte. Jetzt musste den Abgeordneten erklärt werden, warum die Große Kreisstadt 173 703,87 Euro für Grundstücke nach Leipzig überweisen muss, die der Messestadt einst kostenlos anheim gefallen sind. Genau diese Frage stellte sich auch Gerhard Pötzsch (CDU) und dessen Fraktionskollege Olaf Winne (FDP) zweifelte darüber hinaus am Sinn einer Investition „für nutzlose Grundstücke“. Ein Abgeordneter schlug gar vor, die Stadt Leipzig mit Forderungen nach Winterdienst, Reparaturen oder Straßenreinigung auf deren Terrain „so lange zu ärgern, bis sie mit dem Preis runtergeht.“

Erst nachdem das Verfahren im Markkleeberger Finanzausschuss noch einmal plausibel entknotet wurde, schaffte es der Beschluss in der November-Sitzung im zweiten Anlauf durch den Stadtrat. „Jetzt muss die Vereinbarung noch von beiden Oberbürgermeistern unterzeichnet und vom Bundesvermögensamt bestätigt werden“, atmet Anja Weineck auf. Vorerst – denn niemand könne mit Gewissheit sagen, ob da in Markkleeberg nicht doch noch irgendwo ein paar Meter Bordstein auf Leipziger Gebiet liegen.

