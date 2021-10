Markkleeberg verteidigt Titel als „Fairtrade-Stadt“

Markkleeberg

„Fairtrade-Stadt – das klingt nicht nur gut, das ist auch gut.“ Mit diesen Worten genoss Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) am Dienstag im Rahmen einer kleinen Feierstunde die neuerliche Vergabe des Titels an die Stadt Markkleeberg. Bereits zum vierten Mal seit 2015 darf sich die Große Kreisstadt nun für zwei Jahre mit dieser Bezeichnung schmücken – und wieder ist der Auszeichnung viel Arbeit vorausgegangen.

Thomas Puschmann (links) und Sven Börner aus Leipzig zählten zu den ersten Gästen der neu eröffneten Ausstellung im Rathaus. Quelle: Rainer Küster

„Es müssen mindestens fünf Kriterien erfüllt sein“, erläuterte die kommunale Gleichstellungsbeauftragte Susann Eube, die in der lokalen Steuerungsgruppe Fairtrade mitarbeitet. Sie hob den Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2019 hervor, auf dessen Grundlage sich Markkleeberg zu nachhaltiger Beschaffung bekennt. „Das reicht von der Versorgung über die Ausstattung bis hin zu sozialen und ökologischen Kriterien bei der Auswahl der Materialien für Bauvorhaben“, sagte Eube. Darüber hinaus werde bei der Vergabe des Titels auch bewertet, wie die Ziele des fairen Handels in die Gesellschaft transportiert werden. „Es müssen in einerStadt unserer Größenordnung mindestens fünf gastronomische Betriebe, drei Einzelhändler, eine Schule und eine Kirche Fairtrade-Angebote vorhalten“, so Eube.

Ökologisch-soziale Fußabdrücke

Eines der in der Bewerbungsphase umgesetzten Projekte war die Straßenbahnlinie 11, die ein Jahr lang als „Fairtrade-Straßenbahn“ zwischen den Städten Markkleeberg, Leipzig und Schkeuditz verkehrte und beim Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ ausgezeichnet wurde. Markkleeberg und Leipzig erhielten dafür einen Sonderpreis in Höhe von 10 000 Euro.

Bei der Verleihung des Titels „Fairtrade-Stadt“ eröffnete die Leiterin der lokalen Steuerungsgruppe Diana Bergmann zudem eine Ausstellung im Foyer des Rathauses. Darin erwartet die Besucher unter anderem ein unterhaltsames Mitmach-Angebot. Anhand auf dem Fußboden angebrachter Fragen zum eigenen Fairtrade-Verhalten kann der interessierte Gast die Größe seines ökologisch-sozialen Fußabdrucks auf unserer Erde ermitteln.

Von Rainer Küster