Markkleeberg will im Oktober den Event-Dreier

Tausende tummelten sich vor der Corona-Pandemie zum Stadtfest Anfang Mai in Markkleebergs Mitte. Tausende aus ganz Deutschland kamen in den letzten Jahren, um sich bei der 7-Seen-Wanderung per Pedes durchs Leipziger Neuseenland zu ziehen. Was aber wird 2021 aus diesen und anderen Events?