Markkleeberg wirbt für seine Seen um Gäste aus Dresden aus Meißen

Mit dem heutigen Tag dürfen in Sachsen Gastronomie- und Tourismusbetriebe unter Auflagen wieder öffnen. Die Stadt Markkleeberg versucht nicht nur, die ortsansässigen Unternehmen soweit wie möglich zu unterstützen, sie wirbt aktiv für einen Urlaub in Markkleeberg und erholsame Tage im Leipziger Neuseenland.

Die Bücher waren vor der Krise voll

Birgit und René Kreutzmann, Geschäftsführer des Seeparks Auenhain mit Feriendorf und Restaurant, fungierten am Donnerstag auf Initiative der Stadtverwaltung als Gastgeber eines Pressegespräches mit regem Interesse. Beide waren sich mit Melanie Laux, Verkaufsleiterin des Hotels Atlanta in Wachau, einig: „2020 wäre ein tolles Jahr geworden.“

Die Bücher waren Anfang des Jahres voller Reservierungen. „Was dann aufgrund der Corona-Pandemie passierte, war einfach nur grauenvoll“, schildert Birgit Kreutzmann. Als Mitte März die Gäste die Anlage verlassen mussten, sind Tränen geflossen. „Keiner wusste, wie es weitergeht“, so Kreutzmann. Von einem Tag auf den anderen blieben unverschuldet die Einnahmen weg. 130 000 Euro mussten an Übernachtungsgebühren zurückgezahlt werden. Dazu kamen 90 000 Euro an Personalkosten für Mitarbeiter ohne Arbeit. Anfang Mai erst flossen erste Kredite, nach langwierigen Liquiditätsprüfungen und Planungen für eine ungewisse Zukunft. Insgesamt 700 000 Euro Einbußen sind inzwischen zusammengekommen. „Eine ganz wichtige moralische Unterstützung waren in dieser sehr schweren Zeit Karsten Schütze und Petra Köpping (beide SPD)“, betont Kreutzmann. Markkleebergs Oberbürgermeister und die Sächsische Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt seien jederzeit Ansprechpartner gewesen.

Vorbereitungen laufen seit Wochen

Die Vorbereitung für die Wiedereröffnung laufen trotz aller Widrigkeiten seit Wochen. Masken und Desinfektionsmittel sowie Ständer dafür sind Mangelware und entweder gar nicht oder nur überteuert in kleinen Mengen zu bekommen. Immerhin sind die Grundvoraussetzungen im Seepark gut, denn die einzelnen Ferienhäuser stehen weit auseinander. An der eingehausten Rezeption kann man kontaktlos einchecken.

Während das Feriendorf ideal für einen Urlaub mit der ganzen Familie ist, sind im Hotel Atlanta auch immer zahlreiche Geschäftsreisende abgestiegen. „Zwischen 20 und 40 Gäste sind ständig im Haus gewesen“, erläutert Verkaufsleiterin Melanie Laux. Für die gab es ein „Frühstück to go“ und Getränke fürs Zimmer an der Rezeption. Bis zum Azubi hätten sich alle bemüht, die Fahnen hochzuhalten. Derzeit werden die Zimmer Etage für Etage wieder hergerichtet. „Unser großes Thema ist die Kommunikation“, so Laux. „Wir versuchen, mit Firmen und Reiseveranstaltern im Gespräch zu bleiben, auf allen Tagungs- und Buchungsportalen gelistet zu sein und hoffen, dass die Tagungsräume bald wieder genutzt werden und es nicht bei Videokonferenzen bleibt.“

Allen sitzt die große Angst vor einem möglichen nächsten Lockdown im Nacken. Dennoch krempeln sie die Ärmel hoch, um mit Elan durchzustarten. „ Markkleeberg ist eine Tourismusregion“, betont Karsten Schütze. „Mit 150 000 Übernachtungen jährlich waren wir gut besucht. Jetzt setzen wir alles daran, noch mehr Urlauber zu uns zu locken.“ Aus dem Raum Chemnitz kommen bereits zahlreiche Badelustige und Wassersportler an die Seen. Mit einer Anzeigenkampagne versucht Markkleeberg nun, im Bereich Dresden und Meißen als Tourismusressort zu punkten.

Von Gislinde Redepenning