Markkleeberg

Von Montag, dem 8. Juli, an weht die Flagge der „Mayors for Peace“, der Bürgermeister für den Frieden, auch in Markkleeberg. Sie wird um 10 Uhr von Bürgermeisterin Jana Thomas vor dem Rathaus gehisst. Alle Einwohnerinnen und Einwohner seien dazu eingeladen.

OBM: Thema ist aktueller denn je

„Das Thema atomare Abrüstung ist aktueller denn je“, betont Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Die Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA, die stockenden Abrüstungsverhandlungen mit Nordkorea sowie das offenbar bevorstehende Aus für den Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme (INF) gäben Anlass zur Sorge. „Mit der symbolischen Aktion der ‚Bürgermeister für den Frieden‘ machen wir auf die wieder aufkeimende Gefahr durch Atomwaffen aufmerksam“, sagt Schütze.

Markkleeberg gehört als Flaggenstadt der „Mayors for Peace“ zu bundesweit rund 300 Städten, die an der Aktion teilnehmen. Der Flaggentag erinnert an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, das am 8. Juli 1996 veröffentlicht wurde. Das erklärt einstimmig, Atomwaffenstaaten seien verpflichtet, Verhandlungen zum Verzicht von Atomwaffen zu führen und Atomwaffen auch tatsächlich abzuschaffen.

Von Gislinde Redepenning