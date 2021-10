Markkleeberger Beschwerdeportal – Fluglärm ist Spitzenreiter

Markkleeberg

Die jüngst im Markkleeberger Rathaus eingeführte Möglichkeit digitaler Terminvergabe hat einmal mehr gezeigt, dass jede Neuerung eine gewisse Zeit benötigt, bis sie sich durchgesetzt hat. Vorbehalte müssen abgebaut, Routine im Umgang erlernt und auch so manche Kinderkrankheit neuer Systeme abgestellt werden. Im Reigen dieser digitalen Angebote ist der Markkleeberger Ordnungsbote allerdings schon eine Art graue Eminenz. Das Portal genießt inzwischen einen hohen Bekanntheitsgrad, wird von den Einwohnern genutzt – und funktioniert offenbar reibungslos. Auf LVZ-Nachfrage veranlasste Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) in diesen Tagen einen „Kassensturz“ beim digitalen Ordnungsboten.

Wildschweine sind out

„Ganz ohne Papier kommen wir allerdings noch nicht aus“, sagt Schütze und zeigt auf vier Ordner. Sie enthalten die Fragen, Hinweise und Beschwerden von Markkleeberger Einwohnern aus dem vergangenen Jahr. Über 1000 Dokumente sind es insgesamt, rund 400 davon seien digital über den Online-Ordnungsboten eingegangen. Spitzenreiter ist dabei das Thema Fluglärm. „Es umfasst allein 215 der online eingereichten Beschwerden“, teilt der OBM mit. In 75 Anzeigen ging es im Jahr 2020 um die Wildschwein-Problematik. „Auch die Themen Müll im Ligusterring und die Weinteichsenke waren mit 60 und 40 Hinweisen im Vorjahr sehr präsent“, berichtet Schütze, der sich in diesem Zeitraum auch mit 142 direkt an ihn gerichteten Beschwerden befassen musste.

Corona verschärft Müllproblem

Gegenwärtig nehmen sie im Rathaus allerdings deutliche Veränderungen wahr. Einerseits habe sich das Beschwerdeaufkommen in den ersten Quartalen 2020 insgesamt deutlich erhöht, andererseits sei eine Verschiebung der Schwerpunkte zu erkennen, heißt es. „Beispielsweise gab es in diesem Jahr noch keine einzige Beschwerde über Wildschweine, dafür sind Klagen über Fluglärm und Hinweise zum Umgang mit Müll sprunghaft angestiegen“, hat Schütze festgestellt. Insbesondere die Hinweise zur Müllentsorgung führt er zum Teil auf die Folgen der coronabedingten Beschränkungen zurück. „Die Bürgerinnen und Bürger haben in dieser Zeit verstärkt auf die Angebote des Online-Handels zurückgegriffen. Das hatte einen massiven Anstieg beim Verpackungsmüll zur Folge, der alle Beteiligten vor große Herausforderungen gestellt hat“, konstatiert der Oberbürgermeister.

Verwaltung ist dankbar

Dennoch betont er, dass alle über den Ordnungsboten eingehenden Hinweise und Beschwerden zu den Themen Müll und Straßenbeleuchtung meist innerhalb von 24 Stunden abgearbeitet würden. „Wir hatten auch schon Fälle, da waren die Mängel bereits beseitigt, als die Hinweise eingingen“, informiert Schütze und verweist dabei auf das Team der Betrieblichen Dienste des Rathauses, das „mit offenen Augen durch die Stadt geht und auffallende Mängel möglichst sofort abstellt“. Aber der OBM weiß auch: „Wir können nicht überall sein und sind deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung nicht nur angewiesen, sondern auch sehr dankbar dafür.“

Von Rainer Küster